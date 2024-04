Durante la recente visita di Stato in Egitto del Ministro delle Industrie e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, è stato firmato un importante Memorandum of Understanding (MoU) tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresentata dal presidente Teodoro Valente, e l'Agenzia Spaziale Egiziana (EgSA), rappresentata dal CEO Sherif Mohamed Sedky. L'evento, che ha visto la partecipazione del Ministro Urso, segna un momento significativo per le relazioni bilaterali nel settore spaziale tra i due paesi.

Il MoU mira primariamente a rafforzare la collaborazione nel settore spaziale tra Italia ed Egitto, con l'obiettivo di favorire investimenti e partnership a lungo termine. Le due agenzie spaziali lavoreranno insieme per sviluppare progetti e iniziative di comune interesse a livello mediterraneo, in Africa e a livello internazionale, sfruttando le competenze e le infrastrutture di entrambi i paesi.

Il Ministro Urso ha sottolineato l'importanza strategica dell'accordo nel contesto delle politiche aerospaziali italiane: “ L'Italia può essere protagonista nel supportare il Continente africano nel settore spaziale, considerato prioritario nel contesto delle iniziative previste dal Piano Mattei ", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy con la delega alle politiche aerospaziali Adolfo Urso. “L’accordo è strategico per lo sviluppo di tecnologie innovative che pervadono sempre più settori industriali. L’Africa, il continente del futuro, è centrale nello sviluppo del comparto spaziale, come dimostrato dalla nostra base di Malindi che potrebbe essere utilizzata in prospettiva dai paesi africani, che finalmente vogliono anch'essi competere in uno dei comparti più importanti della società del futuro”.

“L’accordo firmato oggi – ha affermato il presidente dell’ASI Valente - rappresenta un ponte tra Europa e Africa, un corridoio tra Italia ed Egitto in ambito spaziale. L’ASI prosegue in questo modo il proprio impegno nel consolidare rapporti privilegiati con i Paesi africani che si affacciano al settore, nel quadro delle iniziative promosse dal Governo italiano per il Piano Mattei per l’Africa”.

L’Egitto è uno dei paesi africani che stanno consolidando la propria politica spaziale: la nascita nel 2019 dell’EgSA testimonia l’interesse del suo governo per un ampliamento dell’interesse nel settore, che per diversi anni si è concentrato soprattutto in attività di scienza e telerilevamento.