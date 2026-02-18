Meta, storico accordo con Nvidia per milioni di chip IA

Meta ha siglato un accordo strategico con Nvidia per l'integrazione massiccia di architetture Grace e Blackwell nei propri sistemi informatici. L'operazione non si limita alla consueta fornitura di unità di elaborazione grafica, ma segna il primo dispiegamento su larga scala di CPU Grace, progettate per garantire un incremento significativo dell'efficienza energetica all'interno dei centri dati. La collaborazione guarda già al lungo periodo, con piani definiti per l'adozione dei futuri processori Vera a partire dal 2027, consolidando un ecosistema tecnologico che punta a sostenere la crescente domanda computazionale dell'intelligenza artificiale.

La scelta di rafforzare il legame con il fornitore di Santa Clara giunge in una fase complessa per la strategia hardware interna di Meta. Sebbene la società stia lavorando da tempo a soluzioni proprietarie per l'esecuzione dei modelli IA, le difficoltà tecniche e i ritardi nella tabella di marcia hanno reso necessario il ricorso a partner esterni collaudati. Nvidia, dal canto suo, gestisce questa posizione di leadership navigando tra le fluttuazioni del mercato azionario e la pressione di una concorrenza sempre più agguerrita, rappresentata dai recenti accordi tra AMD e realtà del calibro di OpenAI e Oracle.

L'entità economica dell'intesa rimane riservata, ma si inserisce in un quadro di investimenti globali che sta ridefinendo i parametri dell'industria tecnologica. La spesa combinata di Meta, Microsoft, Google e Amazon per l'infrastruttura IA ha ormai oltrepassato, per dimensioni finanziarie, l'intero costo sostenuto dagli Stati Uniti per le missioni lunari degli anni Sessanta. Tale sforzo produttivo riflette la necessità di mantenere il passo in una corsa tecnologica dove l'ottimizzazione dell'hardware è diventata la variabile determinante per la sostenibilità dei servizi digitali avanzati.