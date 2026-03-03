circle x black
Cerca nel sito
 

MSI presenta la serie limitata RTX 5070 dedicata a World of Warcraft

sponsor

La collaborazione con Blizzard Entertainment celebra il capitolo "Midnight" con due varianti grafiche basate sull'architettura NVIDIA Blackwell e tecnologia AI avanzata

MSI presenta la serie limitata RTX 5070 dedicata a World of Warcraft
03 marzo 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

MSI ha ufficializzato il lancio delle schede grafiche MSI × World of Warcraft: Midnight GeForce RTX 5070, un'edizione limitata sviluppata in sinergia con Blizzard Entertainment per celebrare l'espansione Midnight. Basate sulla nuova architettura NVIDIA Blackwell, queste GPU non rappresentano soltanto un esercizio di stile estetico, ma introducono le potenzialità della Serie 50, caratterizzata da una potenza di elaborazione dedicata all'intelligenza artificiale e da una fedeltà grafica superiore, progettata per gestire i carichi di lavoro più complessi sia nel gaming che nella creazione di contenuti professionali.

Sotto il profilo del design, l'operazione si articola in due versioni distinte che richiamano il dualismo narrativo delle terre di Quel’Thalas. La Void Edition adotta linee affilate ed elementi visivi oscuri, con un'illuminazione stratificata che evoca l'energia del Vuoto. Parallelamente, la Light Edition punta su accenti radiosi e geometrie pulite, simboleggiando la difesa del Pozzo Solare. Oltre l'estetica, la componente ingegneristica rimane centrale: entrambi i modelli integrano la soluzione termica , un sistema progettato per garantire un raffreddamento efficiente e una rumorosità contenuta anche durante sessioni di calcolo intensivo, assicurando la stabilità delle prestazioni nel tempo.

midnightvoid

Questa collaborazione segna un momento rilevante per il settore, unendo l'eccellenza produttiva di MSI all'universo fantasy di Blizzard in un prodotto destinato a una nicchia di collezionisti e utenti avanzati. Come sottolineato dall'azienda, l'iniziativa riflette l'intento di fornire hardware che "risuona con la passione e l’immaginazione della community gaming". In Italia, la distribuzione di queste unità è affidata in esclusiva a Breunor, che rende disponibili sia la che la Void Edition in quantità limitate, segnando l'ingresso ufficiale della nuova generazione RTX 5070 nel panorama del collezionismo tecnologico nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
hardcore gaming MSI NVIDIA NVIDIA Blackwell RTX 5070 World of Warcraft Blizzard Entertainment Midnight Breunor
Vedi anche
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza