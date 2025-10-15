Musica in Piazzale Verdi

Ecco l’attesissimo programma del nuovo Palco di Piazzale Verdi, novità assoluta di Lucca Comics & Games 2025, che accenderà il cuore della città con cinque giornate di musica dal vivo, dj set, anteprime e show esclusivi.
Sul palco si alterneranno la musica di RDS 100% Grandi Successi e le voci di RDSNEXT, Entertainment Partner di Lucca Comics & Games e artisti come Living Park, Eiwhar, Visions of Atlantis, Winx, DJ Matrix feat. Giorgio Vanni, Mai Dire Goku, Novanoise e Domine, in un viaggio sonoro che attraversa rock, pop e fantasy culture.
Tra gli appuntamenti di spicco, il debutto di Nightmare in Rome, il nuovo progetto che fonde musica e fumetto, realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con CAM Sugar: una produzione inedita che porterà sul palco un immaginario distopico, visionario e profondamente legato alla tradizione delle grandi colonne sonore italiane, per cinque giorni di live, energia e storie da vivere insieme nella città delle meraviglie.
L’accesso all'area è gratuito e possibile fino al raggiungimento della capienza massima consentita.
29 ottobre
14:30 – RDS 100% Grandi Successi
15:15 – Kenobit
16:15 – Heva e Bels
17:30 – Living Park – Linkin Park Tribute Band
19:00 – Pax Side of The Moon
30 ottobre
14:30 – RDS 100% Grandi Successi
16:30 – Dodo & Jeanvier
17:45 – Nightmare in Rome
19:00 – Eihwar
31 ottobre
14:30 – RDS 100% Grandi Successi
16:30 – Hellfox
17:45 – Break Me Down
19:15 – Visions Of Atlantis
1 novembre
14:30 – RDS 100% Grandi Successi
15:00 – Winx
16:00 – Michele Vinci
18:00 – Dj Matrix e Giorgio Vanni
19:30 – Mai Dire Goku
2 novembre
14:30 – RDS 100% Grandi Successi
15:00 – 44 Gatti
16:30 – Novanoise
18:00 – Ormai e Eva Bloo
19:00 – Domine