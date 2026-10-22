NetApp ed Emma Technologies siglano una partnership per infrastrutture di IA sovrana in Europa

La collaborazione unisce lo storage unificato NetApp ONTAP e la piattaforma cloud di Emma per garantire controllo dei dati e potenza di calcolo GPU

NetApp ed Emma Technologies hanno annunciato una collaborazione strategica finalizzata a fornire soluzioni di IA sovrana senza vincoli legati a ecosistemi cloud proprietari. L'architettura unisce le soluzioni di storage a elevate prestazioni basate sul software NetApp ONTAP con la capacità di calcolo GPU e la piattaforma operativa cloud distribuita gestita da Emma nei propri data center in Europa, rispondendo alla crescente necessità delle imprese di coniugare carichi di lavoro intensivi e rigorosi requisiti di sovranità dei dati.

Il fondatore e CEO di emma Dmitry Panenkov ha dichiarato: "Il dialogo con i clienti europei è cambiato. Non si chiedono più se utilizzare l'intelligenza artificiale, ma dove poterla utilizzare senza perdere il controllo dei propri dati. Grazie a NetApp, possiamo dare loro una risposta chiara”. La piattaforma cloud-agnostic sviluppata da Emma consente l'implementazione dei carichi di lavoro su hyperscaler, provider regionali o infrastrutture private, mentre la tecnologia di storage unificato di NetApp assicura la portabilità dei dati in ambienti ibridi e multicloud, fornendo al contempo i livelli di sicurezza informatica e protezione richiesti dagli ambienti di elaborazione avanzata.

Il senior vice president e general manager EMEA e LATAM di NetApp Willem Hendrickx ha sottolineato: “Le imprese europee non dovrebbero mai trovarsi a dover scegliere tra innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della sovranità dei dati. Emma sta realizzando esattamente il tipo di infrastruttura cloud sovrana di nuova generazione di cui il mercato europeo ha bisogno. Con la piattaforma NetApp come elemento centrale, stiamo aiutando Emma a costruire l'infrastruttura dati intelligente di cui ha bisogno per trasformare la sua visione in realtà”.

L'infrastruttura operativa si avvale di una dorsale di rete privata per la gestione e la movimentazione dei dati tra differenti ambienti, offrendo alle aziende strumenti centralizzati di governance basata su policy e orchestrazione cross-cloud.