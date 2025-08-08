circle x black
Cerca nel sito
 

Nintendo lancia My Mario, app gratuita e nuovi prodotti per i più piccoli

sponsor

Iniziativa pensata per il pubblico in età prescolare, “My Mario” combina un’app interattiva gratuita, giocattoli in legno, libri cartonati e brevi video in stop motion per stimolare il gioco creativo e la partecipazione condivisa tra genitori e bambini

- Nintendo
- Nintendo
08 agosto 2025 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nintendo ha annunciato “Hello, Mario!”, un’app gratuita in arrivo il 26 agosto su Nintendo Switch, iOS e Android, parte della nuova linea “My Mario”, una serie di prodotti a tema Super Mario pensati per i bambini in età prescolare. L’iniziativa unisce esperienze digitali e materiali fisici, con l’obiettivo di favorire il gioco condiviso tra genitori e figli.

L’app “Hello, Mario!” propone un’interazione semplice e immediata: i bambini potranno toccare lo schermo per tirare il volto di Mario, ruotarlo e modificarne le espressioni. Ogni gesto produrrà reazioni differenti, incoraggiando la scoperta e l’interazione. La struttura è pensata per un utilizzo intuitivo, adatto ai più piccoli, e supporta la partecipazione attiva dei genitori durante il gioco.

marioe

La linea “My Mario” comprenderà anche prodotti fisici venduti nei negozi ufficiali Nintendo di Tokyo, Osaka e Kyoto. Tra questi, set di blocchi di legno raffiguranti Mario, Luigi e altri elementi iconici della serie. I pezzi, progettati con dimensioni e peso adeguati alle mani dei bambini, potranno essere utilizzati anche come amiibo nei giochi compatibili. I set saranno disponibili in due versioni: il “Mario Wood Block Set” da tre pezzi (2.980 yen) e il “Mario & Friends Wood Block Set” da trenta pezzi (19.980 yen).

La gamma includerà inoltre un libro cartonato, anch’esso intitolato “Hello, Mario!”, pubblicato da Shogakukan. Il volume invita i lettori a interagire fisicamente con le pagine, aprendo la bocca di Mario o ruotando la sua testa, in un formato pensato per la lettura condivisa tra genitori e figli. Sarà disponibile anche nelle librerie giapponesi al prezzo di 1.870 yen.

Infine, il progetto prevede una serie di brevi video in stop motion, della durata di circa un minuto ciascuno, in cui Mario mostrerà diverse espressioni e movimenti. Questi contenuti saranno pubblicati sul sito ufficiale di “My Mario” e su altri canali digitali Nintendo, offrendo un’ulteriore esperienza ludica dedicata ai più piccoli. Al lancio, la linea sarà disponibile solo in Giappone, e bisognerà attendere il 2026 per vederla nel resto del mondo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mario Nintendo Hello Mario My Mario Switch iOS Android app giocattoli videogiochi amiibo
Vedi anche
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza