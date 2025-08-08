Nintendo lancia My Mario, app gratuita e nuovi prodotti per i più piccoli

Iniziativa pensata per il pubblico in età prescolare, “My Mario” combina un’app interattiva gratuita, giocattoli in legno, libri cartonati e brevi video in stop motion per stimolare il gioco creativo e la partecipazione condivisa tra genitori e bambini

Nintendo ha annunciato “Hello, Mario!”, un’app gratuita in arrivo il 26 agosto su Nintendo Switch, iOS e Android, parte della nuova linea “My Mario”, una serie di prodotti a tema Super Mario pensati per i bambini in età prescolare. L’iniziativa unisce esperienze digitali e materiali fisici, con l’obiettivo di favorire il gioco condiviso tra genitori e figli.

L’app “Hello, Mario!” propone un’interazione semplice e immediata: i bambini potranno toccare lo schermo per tirare il volto di Mario, ruotarlo e modificarne le espressioni. Ogni gesto produrrà reazioni differenti, incoraggiando la scoperta e l’interazione. La struttura è pensata per un utilizzo intuitivo, adatto ai più piccoli, e supporta la partecipazione attiva dei genitori durante il gioco.

La linea “My Mario” comprenderà anche prodotti fisici venduti nei negozi ufficiali Nintendo di Tokyo, Osaka e Kyoto. Tra questi, set di blocchi di legno raffiguranti Mario, Luigi e altri elementi iconici della serie. I pezzi, progettati con dimensioni e peso adeguati alle mani dei bambini, potranno essere utilizzati anche come amiibo nei giochi compatibili. I set saranno disponibili in due versioni: il “Mario Wood Block Set” da tre pezzi (2.980 yen) e il “Mario & Friends Wood Block Set” da trenta pezzi (19.980 yen).

La gamma includerà inoltre un libro cartonato, anch’esso intitolato “Hello, Mario!”, pubblicato da Shogakukan. Il volume invita i lettori a interagire fisicamente con le pagine, aprendo la bocca di Mario o ruotando la sua testa, in un formato pensato per la lettura condivisa tra genitori e figli. Sarà disponibile anche nelle librerie giapponesi al prezzo di 1.870 yen.

Infine, il progetto prevede una serie di brevi video in stop motion, della durata di circa un minuto ciascuno, in cui Mario mostrerà diverse espressioni e movimenti. Questi contenuti saranno pubblicati sul sito ufficiale di “My Mario” e su altri canali digitali Nintendo, offrendo un’ulteriore esperienza ludica dedicata ai più piccoli. Al lancio, la linea sarà disponibile solo in Giappone, e bisognerà attendere il 2026 per vederla nel resto del mondo.