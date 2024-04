Nuovi iPad, Apple annuncia la data: che cosa aspettarsi

Apple ha annunciato un evento per l'annuncio di nuovi prodotti previsto per il 7 maggio alle 17 ora italiana, esclusivamente online. L'immagine dell'invito, che include l'Apple Pencil, suggerisce che gli iPad saranno al centro di questo evento virtuale. Le indiscrezioni indicano che iPad Pro riceverà alcuni dei suoi miglioramenti più significativi dal 2021, quando è stato dotato di chip M1. Tra questi ci sarà un display OLED e un leggero aumento di dimensioni fino a 13 pollici per il modello più grande. È previsto anche un aggiornamento al chipset con il nuovo M3 e una attesa ricollocazione in orizzontale della fotocamera frontale.

Si prevede inoltre il lancio di una nuova Apple Pencil e di una tastiera Magic Keyboard ridisegnata, con una struttura in alluminio e un trackpad più grande. È probabile che vengano presentati anche nuovi iPad Air, inclusa una versione più grande da 12,9 pollici oltra alla classica da 10,9. Entrambi i modelli dovrebbero essere equipaggiati col chip M2. Non è chiaro se verrà mostrata anche una nuova versione di iPad base e un nuovo iPad mini, modelli aggiornati più di recente.