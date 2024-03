Nvidia presenta le sue innovazioni nell'intelligenza artificiale

Nvidia ha annunciato il coinvolgimento dei principali sviluppatori di applicazioni di intelligenza artificiale, provenienti da diversi settori, nell'uso delle proprie tecnologie. L'obiettivo è quello di creare avatar realistici per applicazioni commerciali e personaggi di videogiochi dinamici e interattivi. Le innovazioni ottenute sono state esibite durante la Global Technology Conference (GTC), un evento dedicato all'intelligenza artificiale, con dimostrazioni tecniche offerte da società quali Hippocratic AI, Inworld AI e UneeQ.

La tecnologia Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE) si rivela centrale in queste nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, facilitando il miglioramento di discorsi e animazioni. Nvidia NeMo offre modelli linguistici e strumenti di personalizzazione, mentre Nvidia RTX supporta il rendering ray-tracing, elementi chiave per la creazione di umani digitali capaci di interagire mediante linguaggio naturale. Questo rende le conversazioni più realistiche e coinvolgenti. John Spitzer, Vice President of Developer and Performance presso Nvidia, ha evidenziato come la compagnia metta a disposizione degli sviluppatori un insieme di tecnologie avanzate, potenziate dall'intelligenza artificiale, per realizzare umani digitali accurati. Queste tecnologie sono destinate a migliorare le animazioni e i dialoghi colloquiali, aumentando il realismo delle interazioni digitali.

La suite di tecnologie Digital Human di Nvidia comprende linguaggio, discorso, animazione e grafica, tutti potenziati dall'intelligenza artificiale. Nvidia ACE, in particolare, aiuta gli sviluppatori a animare gli umani digitali tramite animazione facciale e discorso, grazie a Nvidia Audio2Face e Nvidia Riva. Nvidia NeMo si presenta come una piattaforma end-to-end per la fornitura di modelli di intelligenza artificiale generativa, mentre Nvidia RTX offre tecnologie di rendering avanzate per il realismo grafico.

Attraverso la collaborazione con sviluppatori di rilievo in diversi settori, Nvidia ha creato nuove demo che mostrano le capacità delle sue tecnologie. Per esempio, Hippocratic AI ha sviluppato un Agente Sanitario basato su intelligenza artificiale, mentre UneeQ ha creato avatar digitali per migliorare l'esperienza del cliente. Inoltre, Inworld AI ha lavorato con Nvidia per realizzare demo tecniche che superano i limiti tradizionali delle interazioni nei videogiochi. Gli sviluppatori interessati possono accedere alle tecnologie Nvidia ACE attraverso un programma di accesso anticipato, esplorando i modelli disponibili per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nelle loro applicazioni.