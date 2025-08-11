One Piece: Netflix annuncia la terza stagione e pubblica le prime immagini della seconda - Il trailer

Con la seconda stagione in arrivo nel 2026, l'adattamento live-action del leggendario manga di Eiichiro Oda si conferma un fenomeno globale e annuncia l'avvio della produzione per un terzo capitolo, svelando i volti dei nuovi e attesissimi personaggi

Il viaggio di Monkey D. Luffy e dei Cappelli di Paglia non si ferma. In occasione delle celebrazioni del "One Piece Day" a Tokyo, Netflix ha scosso il mondo degli appassionati con un doppio, clamoroso annuncio: non solo sono state mostrate le prime immagini della attesissima seconda stagione, prevista per il 2026, ma la serie live-action è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione.

Un segnale forte, che evidenzia la fiducia di Netflix in questo fenomeno globale, che ha infranto ogni record e si è posizionato al primo posto in oltre 75 Paesi al suo debutto nel 2023. La produzione della terza stagione avrà inizio entro la fine dell’anno a Cape Town, Sudafrica, con Ian Stokes che affiancherà Joe Tracz come co-showrunner, mentre l'ex showrunner Matt Owens ha confermato il suo addio alla produzione dopo il lavoro sulla seconda stagione.

Ecco il trailer della seconda stagione che uscirà nel corso del 2026

La sinossi della seconda stagione promette un'avventura ancora più intensa e pericolosa: "L'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare di Netflix, ONE PIECE, torna per la seconda stagione scatenando avversari più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Luffy e i Cappelli di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un tratto di mare leggendario dove pericolo e meraviglia attendono a ogni angolo".

L'attesa per i nuovi personaggi è stata finalmente ripagata con una serie di annunci che hanno entusiasmato i fan. Tra gli interpreti più attesi, a vestire i panni di due dei più formidabili avversari della ciurma ci saranno:

Joe Manganiello (conosciuto per il ruolo di Deathstroke nel film Justice League) interpreterà il carismatico e letale Mr. 0, alias Sir Crocodile.

Lera Abova sarà la misteriosa e affascinante Nico Robin (Miss All Sunday), già mostrata in una versione "femme fatale" nel trailer con i suoi poteri del frutto del diavolo Hana Hana.

Katey Sagal, star di Sons of Anarchy, presterà il volto all'eccentrica e saggia Dr. Kureha, personaggio chiave dell'arco narrativo di Drum Island.

David Dastmalchian sarà Mr. 3, mentre Sendhil Ramamurthy (Heroes) interpreterà il re Nefertari Cobra.

Il trailer ha inoltre offerto ai fan più attenti una pioggia di dettagli che anticipano le tappe fondamentali del nuovo viaggio, dall'iconica Reverse Mountain con la balena Laboon all'isola di Little Garden con la prima apparizione del gigante Brogy. Tutti indizi che confermano la volontà degli showrunner di omaggiare fedelmente l'opera originale, arricchendola con dettagli e approfondimenti per il grande pubblico.

L'adattamento live-action di ONE PIECE è tratto dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con oltre 100 volumi e 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L'amore del pubblico per questa "impareggiabile avventura leggendaria" si riflette nel successo della prima stagione, che "ha quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è uno degli show più scaricati di tutti i tempi su Netflix", guadagnandosi ben 11 nomination ai Children's & Family Emmy Awards.

ONE PIECE è un universo in continua espansione, un franchise che va oltre lo schermo. I fan possono esplorare il mondo della serie attraverso la "nuovissima esperienza immersiva" che sarà inaugurata alla Netflix House, o portare a casa prodotti ufficiali con marchi come LEGO e Moose Toys.