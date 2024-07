OnePlus Nord 4, il mediogamma con design da top

Con l'introduzione negli ultimi anni di modelli dedicati al mercato premium, per OnePlus è emersa la necessità di una linea separata di smartphone di fascia media. Nata esattamente con questo scopo, la linea Nord arriva ora alla quarta generazione, continuando con la tradizione ma allo stesso tempo offrendo qualcosa in più. I Nord mantengono un prezzo relativamente competitivo, offrendo gran parte delle caratteristiche distintive di OnePlus, come la ricarica rapida, prestazioni competitive e un software fluido e ricco di funzionalità. Con Nord 4, però, OnePlus aggiunge un altro importante punto di forza senza aumentare i prezzi: il design attraente.

OnePlus Nord 4, con prezzi a partire da 499 euro, si distingue per il design unibody in metallo (anche se c’è ancora del vetro sul retro): il telefono è piacevole al tatto e alla vista, ma soprattutto, richiama il passato del brand con i modelli con chassis in alluminio. A dare ancora più valore a questa nuova durevolezza espressa con i materiali di costruzione, OnePlus ha promesso quattro anni di aggiornamenti Android e ulteriori due anni di aggiornamenti di sicurezza per il Nord 4, garantendo un supporto complessivo di sei anni.

Il retro del telefono ha una finitura bicolore, con una parte superiore riflettente e una inferiore in alluminio spazzolato. Anche se l'aspetto è straordinario, la parte superiore è un vero e proprio magnete per le impronte digitali, almeno nella versione nera (c'è anche in argento e verde), rendendo ancora più necessario l'utilizzo di una cover. In ogni caso, il telefono è molto comodo da tenere in mano e pesa meno di 200 grammi. È presente anche lo slider per silenziare le notifiche, un classico di OnePlus.

Nord 4 è dotato di un grande display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento di 120Hz e luminosità di picco di 2150 nits. È incorporata la tecnologia ProXDR, ereditata dal modello di punta OnePlus 12, che regola la luminosità e la chiarezza dello schermo per mostrare i contenuti nel miglior modo possibile. Tuttavia, nonostante il pannello AMOLED possa raggiungere 2150 nits, in piena luce solare il Nord 4 fatica a mostrare chiaramente i contenuti sullo schermo. In ogni caso, Nord 4 può affronatre altre situazioni "estreme": OnePlus ha incluso la tecnologia AquaTouch, che rende lo schermo utilizzabile anche con le dita bagnate.

Nord 4 è dotato di due fotocamere posteriori: un sensore principale Sony LYT-600 da 50MP e una fotocamera ultragrandangolare da 8MP con un campo visivo di 112 gradi. La fotocamera frontale è da 16MP. Nel complesso, le prestazioni della fotocamera sono buone, la lente principale riproduce bene i colori, ed è presente una nuova funzione AI Groupfie, simile alla funzione Miglior scatto dei Pixel, che sarà disponibile tramite un aggiornamento software futuro, permettendo di mixare gli aspetti migliori di una singola inquadratura da diverse immagini per realizzarne una sola.

Le prestazioni sono sempre state un punto di forza di OnePlus, e Nord 4 non fa eccezione. Equipaggiato con un chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, il telefono offre prestazioni stabili e impressionanti. Disponibile in versioni da 12GB o 16GB di RAM LPDDR5X, gestisce senza problemi ogni compito, dalla gestione di più app al gioco intenso, senza surriscaldarsi grazie alla costruzione in metallo. OnePlus Nord 4 gira su OxygenOS 14.1 basato su Android 14. Nonostante OxygenOS sia una delle versioni di Android più pulite, c'è una quantità considerevole di app preinstallate, che possono essere rimosse solo manualmente dopo l'installazione iniziale. Un altro punto di forza del Nord 4 è la batteria da 5500mAh, standard per OnePlus, che dura tranquillamente tutta la giornata. Con il caricabatterie da 100W (opzionale), la ricarica completa del telefono dura meno di 30 minuti.