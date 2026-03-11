circle x black
OPPO Find N6 e la sfida al "punto debole" dei pieghevoli

Grazie alla stampa 3D liquida e a un nuovo vetro elastico, il produttore punta a eliminare definitivamente il solco centrale dei foldable garantendo resistenza e longevità certificate

OPPO Find N6 e la sfida al
11 marzo 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
Il passaggio ai dispositivi pieghevoli ha sempre dovuto fare i conti con un compromesso strutturale evidente: la traccia lasciata dalla cerniera sul pannello flessibile. Nonostante il vantaggio di un display ampio in un corpo tascabile, la percezione visiva e tattile di quella discontinuità ha spesso rappresentato un ostacolo all'adozione di massa di questa tecnologia. Con il prossimo lancio del Find N6, OPPO introduce la soluzione denominata Zero-Feel Crease, un'architettura che mira a rendere la superficie dello schermo completamente uniforme attraverso una revisione integrale della meccanica interna.

screenshot 2026 03 11 alle 12.42.13

La chiave di questa evoluzione risiede nella cerniera Titanium Flexion di seconda generazione, che debutta con un processo di produzione basato sulla stampa liquida 3D. Questa tecnica permette di livellare le irregolarità microscopiche della struttura di supporto applicando gocce di fotopolimero indurite tramite luce UV. L'accuratezza del sistema consente di ridurre le variazioni di altezza dei componenti a soli 0,05 millimetri, garantendo una base d'appoggio quasi perfettamente piana. Il design della cerniera è stato inoltre ottimizzato con un raggio di piegatura più ampio e una piastra in fibra di carbonio, elementi che riducono lo stress meccanico subito dal pannello durante ogni apertura.

L'integrità della superficie nel lungo periodo è affidata all'Auto-Smoothing Flex Glass, un materiale progettato per contrastare il "creep", ovvero la deformazione progressiva degli strati interni causata dall'uso quotidiano. Rispetto alle soluzioni tradizionali, questo vetro vanta una capacità di recupero della forma quasi raddoppiata e agisce come una molla strutturale che riporta il display alla planarità originale. I test condotti da TÜV Rheinland hanno confermato che la profondità della piega rimane ridotta dell'82% rispetto al passato anche dopo 600.000 cicli di utilizzo, assicurando un'esperienza visiva fluida per l'intero ciclo di vita dello smartphone.

Oltre alla resa estetica, il Find N6 punta sulla robustezza attraverso il framework Armour Shield. L'impiego di titanio di grado 5, acciaio ultra-resistente e alluminio aerospaziale della serie 7000 conferisce al telaio una stabilità superiore senza gravare sul peso complessivo. La protezione è completata dal Nanocrystal Glass esterno e da una cover posteriore in fibra aeronautica, mentre la tripla certificazione IP56, IP58 e IP59 garantisce la resistenza a immersioni e getti d'acqua ad alta pressione. Con queste innovazioni, il settore dei pieghevoli si sposta verso uno standard di affidabilità finora riservato esclusivamente ai dispositivi tradizionali.

