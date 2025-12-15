circle x black
Pluribus è già la serie dei record per Apple, sorpassato anche Ted Lasso

La nuova opera di Vince Gilligan riscrive le gerarchie della piattaforma streaming di Cupertino, diventando il contenuto più visto di sempre nel catalogo a poche settimane dal debutto

15 dicembre 2025
Il debutto di Pluribus era accompagnato da aspettative altissime, giustificate dalla firma del creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, ma i risultati ottenuti hanno superato le previsioni più ottimistiche della stessa Apple. Dopo aver stabilito il primato come miglior lancio per una serie drammatica, superando la seconda stagione di Scissione, il nuovo progetto di Vince Gilligan ha raggiunto un ulteriore traguardo storico. Apple ha infatti confermato ufficialmente che la serie è diventata il contenuto più visto nella storia del servizio, posizionandosi davanti a pilastri consolidati come Ted Lasso, The Morning Show e Slow Horses.

Il successo di Pluribus si inserisce in una giornata particolarmente fortunata per il comparto intrattenimento del colosso di Cupertino, che ha visto anche il debutto cinematografico di F1 The Movie balzare immediatamente in cima alle classifiche dei film più visti. Nonostante la consueta riservatezza dell’azienda riguardo ai dati numerici precisi sulle visualizzazioni, il sorpasso ai danni di franchise storici e pluripremiati attesta l'impatto culturale e mediatico immediato della serie. La rapidità con cui questo record è stato raggiunto è ancora più significativa se si considera che la prima stagione non ha ancora concluso il suo ciclo di programmazione.

La prima stagione della serie, composta da nove episodi, terminerà la messa in onda il prossimo 26 dicembre. In virtù dell’accordo originale che prevedeva già l’impegno per una doppia stagione, lo sviluppo dei nuovi episodi è già in corso. Il consolidamento di Pluribus come principale asset della piattaforma conferma la strategia di Apple nel puntare su autori di alto profilo per costruire un catalogo capace di competere con i giganti del settore attraverso la qualità delle produzioni originali.

