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Pokémon Caos Nascente, la nuova espansione dedicata alle Megaevoluzioni

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Tra varianti ultrarare e anteprime digitali, l'espansione del gioco di carte introduce dinamiche inedite per gli allenatori che presidiano le arene competitive

Pokémon Caos Nascente, la nuova espansione dedicata alle Megaevoluzioni
17 marzo 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

The Pokémon Company International ha ufficializzato l'arrivo di Megaevoluzione - Caos Nascente, il nuovo capitolo del Gioco di Carte Collezionabili previsto per il 22 maggio 2026. La narrazione si sposta nel cuore di Luminopoli, dove l'oscurità notturna fa da sfondo all'ascesa di Mega Floette-ex. Per contrastare questa minaccia, i giocatori potranno schierare figure iconiche come Mega Greninja-ex, affiancato dalle varianti megaevolute di Pyroar e Dragalge, consolidando un roster che punta sulla potenza tattica delle forme evolute.

L'aspetto collezionistico si arricchisce di carte ultrarare caratterizzate da illustrazioni peculiari, nelle quali le sagome delle forme originali affiancano le versioni Megaevoluzione. L'espansione comprende complessivamente cinque Pokémon-ex Megaevoluzione e altrettanti Pokémon-ex standard, integrando undici rare illustrazione e diciotto varianti ultrarare tra creature e carte Allenatore. A completare l'offerta si aggiungono sei carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale, destinate a diventare i pezzi più ambiti dai professionisti del settore.

La distribuzione coinvolgerà i canali fisici attraverso buste di espansione e set Allenatore Fuoriclasse, ma il debutto sarà anticipato dalla componente digitale. Dal 21 maggio 2026, l'applicazione GCC Pokémon Live consentirà infatti l'accesso ai contenuti su piattaforme mobili e desktop, offrendo bonus specifici per l'accesso anticipato. Per chi predilige il confronto dal vivo, i tornei prerelease del programma Play! Pokémon apriranno le porte già dal 9 maggio presso i rivenditori indipendenti aderenti all'iniziativa.

Riproduzione riservata
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Tag
gioco di carte collezionabili Caos nascente Megaevoluzione espansione Pokémon
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