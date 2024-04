Pokémon GO è un gioco per dispositivi mobili, che utilizza la realtà aumentata, lanciato nell'ormai lontano 2016 da Niantic, in collaborazione con Nintendo e The Pokémon Company. Il gioco si basa sulla geolocalizzazione, permettendo ai giocatori di catturare Pokémon virtuali nel mondo reale attraverso i loro smartphone. I giocatori si muovono fisicamente per esplorare diverse aree alla ricerca di nuovi Pokémon, combattere in palestre virtuali situate in luoghi reali e partecipare a eventi globali e comunitari. Il successo è stato così dirompente da trasformare Pokémon GO in un fenomeno globale e sociale che ha ridefinito il concetto di giochi per dispositivi mobili. Il prossimo appuntamento per i milioni di appassionati è a Madrid dove oltre ad esplorare la città a caccia di Pokémon rari e mai visti, i giocatori e le giocatrici potranno vivere esperienze di gioco speciali nel suggestivo Parque Juan Carlos I.

Necrozma, il Pokémon Prisma, farà il suo debutto su Pokémon GO in tutto il mondo all'interno dei raid durante gli eventi locali del Pokémon GO Fest 2024 a Sendai, Madrid e New York.

Quest'anno il Pokémon Misterioso Marshadow, il Pokémon Vivinombra, oscurerà l'evento! Dopo Sendai, Marshadow farà il suo debutto durante il Festival di Pokémon GO di Madrid, in Spagna, per poi apparire anche a New York.