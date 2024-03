Pulizie di Primavera con i migliori robot aspirapolvere di Roborock

Roborock si è rapidamente affermata come uno dei principali attori nel mercato globale degli aspirapolvere robotizzati, distinguendosi per l'innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Grazie a una combinazione di funzionalità avanzate, affidabilità e rapporto qualità-prezzo competitivo, l'azienda ha conquistato una vasta fetta di mercato, competendo efficacemente con altri giganti del settore della tecnologia domestica.

L'aspirapolvere robot Roborock S8, con la massima potenza di aspirazione e una potente funzione di pulizia, originariamente al prezzo di 699 euro è disponibile ora a solo 479 euro, con uno sconto di 220 euro. Il Roborock S7 Max Ultra, l'aspirapolvere robot tuttofare più venduto, originariamente al prezzo di 1199 euro è ora disponibile a solo 799 euro, con uno sconto promozionale di 400 euro. La promozione limitata è disponibile solo dal 20 marzo al 25 marzo su Amazon.

Il Roborock S8 ha una potente capacità di pulizia, genera fino a 6.000Pa di aspirazione ed è dotato di spazzole di gomma doppie che, lavorano insieme per rimuovere rapidamente polvere, capelli e altro da pavimenti e tappeti, oltre a prevenire efficacemente grovigli, e che garantiscono una pulizia profonda degli ambienti.

Il Roborock S8 è dotato anche di un sistema di pulizia con vibrazione sonica migliorato con un'area di pulizia più ampia per rimuovere macchie ostinate come macchie di caffè e impronte di piedi più velocemente e a fondo. La funzione di sollevamento del mocio impedisce che il tappeto venga bagnato in modo del tutto automatico e semplice.

Grazie alla tecnologia avanzata di mappatura 3D e navigazione a infrarossi, il Roborock S8 è in grado di rilevare accuratamente una vasta gamma di ostacoli ed evitarli in modo flessibile per pulire completamente la casa scegliendo in autonomia il percorso migliore il miglior percorso. La funzionalità di connettività smartphone permette di controllare e monitorare il processo di pulizia in modo intuitivo. Naturalmente è possibile personlizzare le impostazioni escludendo aree della casa o gli orari di pulizia e ancora la modalità e frequenza di intervento.Combinato con dispositivi smart home come Google Assistant e Amazon Alexa, è possibile avviare o fermare la pulizia con il controllo vocale. L'aspirapolvere robot Roborock S8 è scontato di 400 euro nell'offerta di Primavera Amazon per un prezzo finale di solo 479 euro.

Grazie alla perfetta combinazione di una potenza di aspirazione di 5.500Pa e una spazzola rotante in gomma, Roborock S7 Max Ultra elimina con agilità il problema di polvere e capelli sul pavimento. Il suo sistema di pulizia con vibrazione ultrasonica VibraRise non solo controlla precisamente la quantità d'acqua per la pulizia, ma elimina efficacemente anche le macchie ostinate, lasciando il pavimento pulito e luminoso, il tutto senza residui d'acqua.

Durante la pulizia, periodicamente torna alla base per lavare il mocio, garantendo così che ogni ciclo di pulizia inizi con un mocio pulito e eliminando completamente la necessità di lavare a mano i moci sporchi. Utilizzando la tecnologia avanzata di navigazione laser LiDAR e la tecnologia di evitamento degli ostacoli Reactive Tech, Roborock S7 Max Ultra copre ogni angolo della casa con il miglior percorso, evitando intelligentemente gli ostacoli. Una volta rilevato un tappeto, solleva in modo intelligente il mocio bagnato per evitare il fastidio dei tappeti bagnati.

La stazione base all-in-one di Roborock S7 Max Ultra, una volta terminata la pulizia svuota automaticamente il cestino della polvere e pulisce a fondo il mocio sporco e la base, il tutto è seguito da un processo di asciugatura per assicurare che il mocio e la base siano completamente asciutti. In questo modo, vengono eliminati batteri e odori provenienti da panni per la pulizia bagnati che non sono stati puliti a fondo, acqua sporca o panni per la pulizia non asciugati.

Roborock S7 Max Ultra dispone di un'app facile da usare che ti consente di dividere in zone la casa, impostare un programma di pulizia o controllarlo a distanza per avviare la pulizia.

L'aspirapolvere robot Roborock S7 Max Ultra sarà in vendita su Amazon per un tempo limitato con uno sconto di 400 euro, al prezzo di solo799 euro.

