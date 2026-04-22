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Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: "Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione dei portafogli"

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22 aprile 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Quantum Computing rappresenta un cambio di paradigma destinato a rivoluzionare il settore bancario e finanziario, offrendo la possibilità di affrontare problemi complessi oggi non risolvibili con il supercalcolo tradizionale. Secondo Davide Corbelletto, Distinguished Quantum Specialist & Team Leader di Intesa Sanpaolo, questa tecnologia permetterà di migliorare significativamente sia l'efficienza dei processi – in termini di risorse e tempi di calcolo – sia l'efficacia delle soluzioni, aumentando precisione e qualità dei risultati. In ambito finanziario, le applicazioni sono molteplici, in particolare nei problemi di ottimizzazione, come la gestione dei portafogli, dove sarà possibile massimizzare i rendimenti riducendo al contempo il rischio legato alla volatilità.

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