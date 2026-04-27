circle x black
Cerca nel sito
 

Saros, recensione dell'esclusiva per PS5

sponsor

Il nuovo titolo di Housemarque fonde meccaniche roguelite e un sistema di progressione persistente in un'avventura fantascientifica visivamente mozzafiato

Saros, recensione dell'esclusiva per PS5
27 aprile 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo i successi di Resogun e la complessa eredità di Returnal, Housemarque consolida la propria posizione tra i PlayStation Studios con Saros, un progetto che sembra aver fatto tesoro delle critiche del passato per raffinare l'esperienza dei bullet-hell in terza persona. Sebbene il genere sia noto per un livello di sfida spesso proibitivo, questa nuova produzione riesce a mitigare la frustrazione tipica dei roguelite attraverso un sistema di progressione più generoso. A differenza del predecessore, il fallimento non comporta la perdita totale dei risultati ottenuti: i punti esperienza e le risorse accumulate permettono di sbloccare potenziamenti permanenti, garantendo una sensazione di crescita costante che incentiva il giocatore a tornare immediatamente in azione.

CTA

Il cuore dell'esperienza risiede in un sistema di combattimento ad alta intensità che sfrutta in modo estensivo le potenzialità tecnologiche del controller DualSense. L'integrazione dei trigger adattivi permette di gestire diverse modalità di fuoco con un unico tasto, distinguendo tra attacchi standard, secondari e speciali in base alla pressione esercitata su L2. Questa scelta di design elimina la necessità di navigare tra menu o ruote delle armi, mantenendo il ritmo degli scontri frenetico e fluido. La varietà dell'arsenale, che spazia da fucili d'assalto a cannoni portatili, impone una gestione tattica delle minacce, specialmente durante i brutali scontri con i boss che richiamano per rigore e soddisfazione le dinamiche tipiche delle produzioni FromSoftware.

Dal punto di vista estetico e narrativo, Saros si presenta come un omaggio alla fantascienza d'autore, grazie al suo direttore artistico Simone Silvestri. L'ambientazione del pianeta Carcosa alterna scenari che evocano la maestosità cromatica di Leyndell alla decadenza industriale dei lavori di Ridley Scott. La figura della corporazione Soltari e l'intelligenza artificiale che guida la missione richiamano esplicitamente le atmosfere di Alien, delineando un contesto di mistero e corruzione aziendale. La performance di Rahul Kohli nel ruolo del protagonista Arjun Devraj conferisce profondità a una trama volutamente criptica, dove il ciclo di morti e rinascite si intreccia con i fenomeni astronomici di un mondo in costante mutamento.

L'opera di Housemarque si inserisce in un 2026 già particolarmente ricco per l'industria videoludica, posizionandosi come un titolo tecnicamente impeccabile e narrativamente stimolante. La capacità di bilanciare la difficoltà punitiva con una struttura che premia la perseveranza rende Saros un prodotto accessibile anche a chi solitamente evita i titoli ad alta tensione. Con una direzione artistica di alto livello e un loop di gioco rifinito, il titolo non solo rappresenta una conferma per lo studio finlandese, ma stabilisce un nuovo standard per le produzioni AAA dedicate alla piattaforma Sony, rendendo l'esplorazione di Carcosa un'esperienza difficile da abbandonare.

Fomato: PS5 Editore: Sony Interactive Entertainment Sviluppatore: Housemarque Voto: 9

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Saros PS5 recensione videogiochi Housemarque
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza