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Siri AI, la svolta agentica potrebbe arrivare con iOS 28

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Dopo aver centrato gli obiettivi annunciati nel 2024 con l'ultimo aggiornamento, il gruppo di Cupertino riorganizza i cicli di ingegneria software per trasformare l'assistente vocale in un sistema realmente proattivo

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09 novembre 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il debutto di iOS 27 ha portato a compimento il percorso avviato nel 2024, consegnando finalmente al pubblico la versione personalizzata di Siri, anche se per ora solo negli States. Il traguardo dimostra la capacità del gruppo di Cupertino di rispettare le scadenze su una tabella di marcia complessa, ma fotografa al tempo stesso un divario evidente rispetto alle direttrici più avanzate del settore tecnologico. L'assistente della Mela rimane infatti ancorato a un modello di interazione reattivo, privo di quella proattività operativa che definisce l'attuale frontiera dei sistemi intelligenti.

Nello scenario competitivo recente, realtà come Meta o i laboratori responsabili di piattaforme come Grok e Muse hanno orientato gli sforzi verso agenti capaci di operare su macchine virtuali dedicate, portando a termine flussi di lavoro in autonomia senza richiedere l'avvio manuale di ogni singolo passaggio. Come rilevato dall'analista Mark Gurman sulle pagine di Bloomberg, Apple punta a imboccare la medesima strada già a partire dal prossimo anno, sollecitata dalle richieste del mercato.

Il vantaggio competitivo di Cupertino risiede nell'architettura costruita nel tempo: un'integrazione profonda con il sistema operativo che consentirebbe a un futuro agente proprietario di interagire direttamente con le funzioni delle app, riducendo i costi computazionali e la dipendenza da complessi modelli di visione artificiale.

Per accelerare questa transizione, l’azienda ha avviato una revisione strutturale dei processi di sviluppo in vista di iOS 28. Il modello tradizionale, un tempo diviso in blocchi paritari di quattro settimane per la scrittura del codice e altrettante per l’integrazione, è stato riequilibrato. Nella prima fase del nuovo sistema operativo, il tempo dedicato alla progettazione e alla programmazione è salito a sei settimane, riducendo a due la fase di convergenza tecnica.

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