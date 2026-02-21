Sogesid: si conclude il mandato del Presidente Roberto Mantovanelli

Roberto Mantovanelli ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla Presidenza di Sogesid S.p.A., la società di ingegneria interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il passaggio di consegne avviene in concomitanza con il conferimento a Mantovanelli di un nuovo incarico istituzionale di rilievo. Sotto la sua gestione, la Società ha vissuto una fase di significativa accelerazione nel percorso di consolidamento della propria identità societaria, rafforzando il posizionamento come braccio tecnico-operativo a supporto delle Amministrazioni centrali dello Stato. Il mandato si è distinto per una gestione orientata all'efficienza organizzativa e alla qualità tecnica, garantendo la piena attuazione degli indirizzi strategici richiesti dai dicasteri competenti.

Nel corso degli ultimi anni, Sogesid ha registrato una crescita rilevante nella propria capacità di intervento, specialmente nei settori delle infrastrutture e della tutela ambientale. Questo rafforzamento della reputazione istituzionale è stato reso possibile da una costante attenzione al potenziamento delle competenze interne, mettendo al servizio del Paese un team multidisciplinare di ingegneri e professionisti. L'Amministratore Delegato Errico Stravato ha voluto sottolineare il valore del lavoro congiunto, dichiarando: "A nome mio personale e dell’intero Consiglio di Amministrazione desidero esprimere al Presidente Mantovanelli un sincero ringraziamento per il lavoro svolto insieme, in un clima di leale e proficua collaborazione istituzionale. Il percorso condiviso ha consentito di consolidare ulteriormente il ruolo di Sogesid come Società di ingegneria al servizio del Paese".

La collaborazione tra il vertice uscente e i ministeri vigilanti, tra cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), è stata la base per l'incremento delle attività di progettazione e consulenza tecnica. Nel congedarsi dalla guida della Società, Roberto Mantovanelli ha voluto tributare un riconoscimento al capitale umano dell'azienda, affermando che "Sogesid in questi anni è stata riconosciuta, grazie al lavoro dei suoi ingegneri, progettisti, tecnici e professionisti, come una delle Società dello Stato che ha registrato una crescita rilevante e un significativo rafforzamento della propria reputazione". Il Presidente uscente ha inoltre esteso i ringraziamenti al MEF e agli altri ministeri coinvolti per la fiducia accordata durante il mandato, sottolineando l'importanza della missione istituzionale nel supportare lo sviluppo dei territori.