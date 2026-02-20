circle x black
Cerca nel sito
 

Sony Interactive chiude Bluepoint Games

sponsor

La divisione guidata da Hermen Hulst annuncia la fine delle attività per lo studio texano entro il prossimo marzo, citando costi di sviluppo insostenibili e la necessità di una ristrutturazione strategica

Sony Interactive chiude Bluepoint Games
20 febbraio 2026 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sony Interactive Entertainment ha confermato ufficialmente la chiusura di Bluepoint Games, lo studio noto per l'altissima qualità tecnica dei suoi rifacimenti, da Shadow of the Colossus a Demon’s Souls. L'operazione giunge a meno di cinque anni dall'acquisizione avvenuta nel settembre 2021, un periodo in cui il team è passato dal successo del lancio di PlayStation 5 al supporto per lo sviluppo di God of War Ragnarok. La decisione, comunicata dal CEO del business group Hermen Hulst, segna la fine di un percorso che sembrava destinato a rendere lo studio un pilastro tecnico fondamentale della scuderia PlayStation Studios.

Dietro la manovra si celano le crescenti difficoltà produttive che hanno colpito l'industria videoludica negli ultimi anni. A pesare sul destino dello studio è stata probabilmente la cancellazione, avvenuta nel gennaio 2025, di un ambizioso progetto live service basato sul franchise di God of War, in sviluppo dal 2022. Hulst ha giustificato la chiusura facendo riferimento all'impennata dei costi di sviluppo e alla necessità di adattarsi a un mercato in cui la crescita è rallentata e il comportamento dei giocatori è in costante mutamento, nonostante i recenti successi commerciali di titoli come Ghost of Yotei e Death Stranding 2: On the Beach.

La chiusura definitiva sarà effettiva a partire dal mese di marzo e la multinazionale ha dichiarato di voler tentare, laddove possibile, di ricollocare parte del personale colpito all'interno della propria rete globale di studi. La scomparsa di Bluepoint Games rappresenta un segnale forte sulla nuova direzione intrapresa da Sony, ora orientata a una drastica razionalizzazione delle risorse che non risparmia nemmeno le eccellenze tecniche specializzate nel restauro dei classici. Con l'addio al team di Austin, il settore perde una realtà che aveva saputo definire nuovi standard qualitativi per l'intero comparto dei remake.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bluepoint Games PS5 remake chiusura videogiochi
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza