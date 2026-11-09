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Sony lancia un nuovo modello di PlayStation Portal in Giappone

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Sony annuncia una variante esclusiva per il mercato nipponico dotata di storage aggiuntivo, che servirà per funzioni ancora non annunciate

Sony lancia un nuovo modello di PlayStation Portal in Giappone
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09 novembre 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment ha svelato una nuova edizione di PlayStation Portal, caratterizzata dalla livrea Midnight Black e destinata unicamente al mercato locale, con supporto esclusivo alla lingua giapponese. Il dispositivo debutterà nei negozi il prossimo 10 dicembre al prezzo di 39.980 yen (circa 230 euro), includendo nella confezione un mese di sottoscrizione a PlayStation Plus Premium.

Oltre alla nuova veste estetica, la revisione hardware presenta un incremento dello spazio di archiviazione interno, predisposto per accogliere funzionalità inedite che la compagnia illustrerà in dettaglio più avanti.

La comunicazione ha offerto inoltre l'occasione per anticipare due importanti novità dedicate agli abbonati PlayStation Plus dei livelli Extra e Premium. Il catalogo giochi vedrà infatti l'ingresso a stretto giro di Dragon Quest III HD-2D Remake, atteso per il 17 novembre, seguito nel corso del mese di dicembre dal debutto su abbonamento di Dynasty Warriors: Origins.

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