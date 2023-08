Sony taglia di 100 euro il prezzo di PS5 per due settimane

Proprio come era già accaduto a luglio, Sony ha annunciato che dal 25 agosto al 7 settembre sarà possibile acquistare PlayStation 5 in versione con lettore di dischi al prezzo di 449,99 euro invece di 549,99 euro, con un taglio di prezzo di cento euro. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte ed è attiva presso tutti i rivenditori aderenti all'iniziativa e sullo store PlayStation, e si tratta del prezzo più basso di sempre per la console, che è uscita sul mercato a 499 euro ed è stata aumentata di 50 euro quest'anno. Sony ha dichiarato negli ultimi risultati finanziari di aver distribuito 6,3 milioni di PlayStation 5 nei tre mesi fino al 31 marzo 2022, portando la vendita di console a 38,4 milioni di pezzi. È la PlayStation venduta più velocemente nella storia del brand. dal 2020 in poi PS5 ha visto l'uscita di titoli legati ai brand più famosi Sony, come God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, tutti cross-gen. Tuttavia, solamente negli ultimi mesi le software house hanno iniziato ad abbandonare la scorsa generazione per dedicarsi esclusivamente alla potenza della nuova macchina.