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Space Economy, dal MIMIT 950 milioni di euro per le imprese del Mezzogiorno

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I bandi Investimenti sostenibili 4.0 e Scoperta imprenditoriale II finanziano innovazione e ricerca tecnologica nel Sud Italia

Space Economy, dal MIMIT 950 milioni di euro per le imprese del Mezzogiorno
20 agosto 2026 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato due nuove misure finanziarie dedicate all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare applicazione per le aziende e gli organismi di ricerca operanti nell'ambito della Space Economy. Il primo intervento, denominato Investimenti sostenibili 4.0, dispone di una dotazione finanziaria pari a 448 milioni di euro destinata a micro, piccole e medie imprese localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna per programmi ad alto contenuto tecnologico con spese ammissibili comprese tra 750.000 euro e 5 milioni di euro.

Le agevolazioni, che possono coprire fino al 75% dei costi sostenuti, sono rivolte all'integrazione di soluzioni digitali nei processi produttivi quali intelligenza artificiale, internet delle cose, gestione di grandi moli di dati, sicurezza informatica e manifattura additiva, il cui inoltro avverrà tramite la piattaforma gestita da Invitalia secondo i termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento ministeriale. Contestualmente, attraverso il decreto attuativo della misura Scoperta imprenditoriale II, il Ministero ha stanziato oltre 505 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale coordinati in forma collaborativa da imprese di qualsiasi dimensione, reti d'impresa e centri di ricerca.

L'iniziativa richiede la presentazione di programmi di spesa compresi tra 1 e 5 milioni di euro orientati verso le tecnologie abilitanti fondamentali comprese nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente, campo che comprende le applicazioni satellitari e i sistemi a doppio uso civile e militare, attraverso una combinazione di finanziamenti agevolati e contributi diretti con riserve di quota in favore di piccole e medie imprese e aggregazioni aziendali la cui apertura dei termini verrà definita con apposito provvedimento direttoriale.

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Space Economy MIMIT Space Economy imprese del Mezzogiorno Investimenti sostenibili 4.0 innovazione e ricerca tecnologica nel Sud Italia tecnologia Scoperta imprenditoriale II Invitalia
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