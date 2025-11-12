circle x black
Super Mario Galaxy, primo trailer del film

La nuova avventura cinematografica di Mario arriva nel 2026 e Nintendo e Illumination rilasciano il primo trailer in italiano

12 novembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

e Illumination hanno svelato il primo trailer di Super Mario Galaxy Il film, sequel diretto del fortunatissimo film del 2023 che ha superato 1,3 miliardi di dollari al botteghino. La nuova pellicola riporterà Mario, Luigi e il loro coloratissimo universo tra le stelle, promettendo un viaggio visivamente spettacolare e pieno di emozioni. Co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo, il film sarà distribuito in tutto il mondo da Universal. L’uscita è fissata per il primo aprile 2026 in Italia.

La protagonista di questa nuova avventura sarà Rosalinda, la regina cosmica introdotta per la prima volta nel videogioco Super Mario Galaxy per Wii, a cui darà voce Brie Larson, vincitrice del premio Oscar e già volto familiare del grande schermo grazie al ruolo di Captain Marvel. Accanto a lei, il regista e attore Benny Safdie presterà la voce a Bowser Jr., il figlio dell’iconico antagonista interpretato ancora una volta da Jack Black.

Come il suo predecessore, Super Mario Galaxy è prodotto da Chris Meledandri di Illumination e da Shigeru Miyamoto di Nintendo, una collaborazione che nel 2023 ha ridefinito gli standard dei film d’animazione tratti da videogiochi. La regia è nuovamente affidata al duo Aaron Horvath e Michael Jelenic, con sceneggiatura di Matthew Fogel e musiche firmate da Brian Tyler, tutti nomi che avevano contribuito al successo del primo capitolo.

Tag
Super Mario Galaxy film trailer Nintendo Illumination
