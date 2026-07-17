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Tariffe traghetti stabili nonostante la volatilità energetica

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Un'analisi di Ferryscanner su 36 rotte europee rivela che stagionalità e dinamiche di mercato pesano più del costo del carburante sulle tariffe marittime

Tariffe traghetti stabili nonostante la volatilità energetica
17 luglio 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo i dati raccolti da Ferryscanner, che ha monitorato l'evoluzione dei prezzi su 36 rotte in sei mercati tra ottobre 2025 e giugno 2026, il settore dei traghetti evidenzia una dinamica di prezzo che si discosta dai modelli di pura correlazione energetica, preferendo logiche operative dettate dalla stagionalità, dai livelli di domanda e dalle specifiche politiche commerciali degli operatori.

L'analisi italiana, focalizzata su dieci tratte nazionali, conferma questa tendenza: percorsi a breve raggio come i collegamenti nel Golfo di Napoli o le rotte siciliane verso le Eolie e le Egadi mantengono prezzi stabili e prevedibili, oscillando solitamente in fasce di costo contenute, mentre rotte a maggiore percorrenza come la Civitavecchia-Olbia mostrano variazioni più accentuate, riconducibili però ai picchi di traffico stagionali piuttosto che a dinamiche inflattive dei carburanti. Questo scenario sottolinea come la variabile energetica incida in modo differenziato sulla struttura dei costi finali, venendo spesso compensata dalle strategie di yield management implementate dalle compagnie di navigazione per massimizzare l'occupazione della capacità di carico.

Philipp Brinkmann CEO di Ferryscanner, ha affermato: "In un momento in cui l’attenzione si concentra sull’evoluzione dei costi di viaggio, Ferryscanner porta un contributo basato sui dati: l’osservazione delle tariffe mostra che, nel settore traghetti, gli andamenti non sono uniformi e non dipendono da un solo fattore». La trasparenza nell'accesso ai dati di prenotazione emerge dunque come lo strumento principale per l'utente finale, facilitando il confronto tra rotte e condizioni di viaggio in un mercato che, sebbene influenzato da variabili macroeconomiche esterne, mantiene una struttura intrinseca guidata principalmente dai flussi della domanda. L'adozione di piattaforme di analisi trasversale permette di contestualizzare i picchi di prezzo, distinguendo tra aumenti strutturali e variazioni transitorie, e di ottimizzare le scelte di mobilità in un ecosistema marittimo in cui la flessibilità rimane il fattore critico per l'efficienza economica del viaggio.

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Tariffe traghetti volatilità energetica Ferryscanner biglietti traghetti isole viaggi traghetti
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