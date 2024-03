Tekken World Tour 2024, via al torneo mondiale

Il Tekken World Tour 2024 segna un momento cruciale per gli appassionati di videogiochi e in particolare per la comunità che segue fedelmente la serie Tekken. Quest'anno, il torneo si apre a Tekken 8, l'ultima iterazione di uno dei franchise di picchiaduro più amati al mondo. A partire dal 13 aprile 2024, i giocatori di ogni angolo del globo avranno la possibilità di iscriversi attraverso l’Esports Tekken Portal, dando ufficialmente inizio a una competizione che promette di essere memorabile. La prima tappa sarà l'Electric Clash 2024, che si terrà il 20 aprile in Ontario, Canada. Qui, i concorrenti inizieranno la loro lotta per conquistare la vetta. Con l'introduzione di due classifiche, Globale e Regionale, il Tekken World Tour del 2024 si propone di offrire un quadro competitivo ancora più sfaccettato e inclusivo. Le performance nei tornei decideranno chi competerà nelle Tekken World Tour 2024 Finals.

Quest'anno, il torneo introduce anche alcune novità regolamentari, tra cui la scelta casuale degli stage e l'ammissione dello Stile Speciale, un nuovo modo di giocare specificatamente sviluppato per Tekken 8. Questi cambiamenti, dettagliati sul sito ufficiale del Tekken World Tour, sono stati concepiti per rinfrescare l'esperienza di gioco e garantire una competizione equa e stimolante. La struttura del torneo vede i giocatori competere in 15 regioni diverse, con un sistema di punteggio che premia i migliori piazzamenti in una varietà di eventi: da Master+ a Dojo, passando per tornei regionali specifici. Questo sistema non solo incentiva la partecipazione a un ampio spettro di competizioni, ma offre anche molteplici vie per accumulare punti e scalare le classifiche, sia a livello globale che regionale.

L'organizzazione del Tekken World Tour 2024 invita inoltre gli organizzatori di tornei a rendere i propri eventi parte integrante del circuito, offrendo una chance unica di contribuire alla crescita di questa comunità. Con regioni che spaziano dal Nord America al Giappone, passando per l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e l'Asia, il torneo di quest'anno promette di essere uno degli eventi più inclusivi e globali nella storia di Tekken.