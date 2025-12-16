Tetris conquista i cieli di Dubai con un megaschermo fatto di droni

Il Dubai Frame ha ospitato la più grande installazione giocabile di Tetris mai realizzata, diventando il palcoscenico per la prima Red Bull Tetris World Final. La struttura architettonica di 150 per 93 metri ha permesso di rendere la griglia di gioco direttamente nello spazio aereo, grazie all'impiego di un sistema di oltre 2.000 droni gestiti dalla tecnologia Lumasky. L'evento segna il passaggio del celebre videogioco dai tradizionali schermi a un formato a cielo aperto, superando il precedente riferimento del 2014 sulla facciata del Cira Centre di Philadelphia.

Playing the largest game of Tetris in the sky?



Consider it done ✅ pic.twitter.com/UkfYiIkCWo — Red Bull Gaming (@redbullgaming) December 14, 2025

Sessanta campioni nazionali si sono sfidati per il titolo, affrontando turni di qualificazione e duelli testa a testa basati su meccaniche avanzate come alterazioni di gravità e incrementi di velocità. La competizione è culminata nella finale tra il peruviano Leo Solórzano e il turco Fehmi Atalar. Solórzano, giocando per primo, ha chiuso la sua sessione di cinque minuti con 57.164 punti. Atalar, dopo un avvio cauto, ha incrementato il ritmo superando il punteggio dell'avversario a due terzi della gara e fissando il risultato finale a 168.566 punti.

Con questa vittoria, Fehmi Atalar, studente diciannovenne di ingegneria informatica, si è aggiudicato il primo titolo mondiale. L'evento, arricchito dalla performance musicale di El Waili e della Firdaus Orchestra, dimostra come le tecnologie emergenti possano ridefinire l'ambito del gaming competitivo, integrando il gioco in contesti urbani e architettonici reali.