vivo lancia la nuova serie V70 in Italia

Il lancio in Italia dei nuovi dispositivi della gamma V70 segna un punto di svolta per il comparto imaging, grazie alla rinnovata collaborazione con ZEISS. Il modello principale adotta un sistema di lenti co-ingegnerizzate che include un super teleobiettivo da 50 MP e un sensore ultrasensibile, progettati per garantire nitidezza anche in condizioni di luce critica.

La convergenza tra hardware e software si manifesta nella nuova modalità Palco AI, una tecnologia capace di ottimizzare le riprese durante gli eventi dal vivo mantenendo alta la fedeltà cromatica anche a distanze elevate. Parallelamente, la variante dedicata a un pubblico dinamico punta sulla risoluzione estrema, introducendo un sensore da 200 MP supportato dalla stabilizzazione ottica certificata CIPA 4.0. Questa dotazione tecnica permette operazioni di ritaglio avanzato senza perdita di dettaglio, facilitando la creazione di contenuti per le piattaforme digitali.

vivo invita gli utenti a raccontare con sincerità il loro punto di vista: tutti coloro che, da semplici utenti, si trasformano in protagonisti con una storia da condividere. Da qui prende vita il concept che accompagnerà la campagna pubblicitaria a supporto del lancio in Italia della serie V70: “ Photographers Wanted ”.

Il concept, nato in occasione dell'evento di lancio per stampa e creator presso la location MyVintage di Milano, ha permesso ai partecipanti di scoprire i dispositivi attraverso diversi corner tematici. L'idea si evolverà poi in una campagna di comunicazione integrata che invita il pubblico a passare dal ruolo di osservatore a quello di creatore.

L'autonomia è garantita da accumulatori BlueVolt con capacità fino a 7000 mAh, abbinati a sistemi di ricarica rapida da 90W che permettono di ripristinare l'energia in pochi minuti, assicurando la piena operatività anche in condizioni termiche estreme.

"La serie V70 offre un'esperienza di utilizzo migliore grazie a un design ancora più accattivante, una fotografia di qualità superiore e prestazioni complessivamente ottimizzate", ha dichiarato Yong Dao, General Manager di vivo Italia. "Grazie a un design raffinato e resistente, al nuovo OriginOS ancora più fluido e intelligente e a un sistema fotografico di livello professionale, con la serie V70 offriamo agli utenti dispositivi eleganti e affidabili in qualsiasi scenario".

L'esperienza d'uso è coordinata dal sistema operativo OriginOS 6, che introduce strumenti di produttività basati su modelli linguistici avanzati, come la trascrizione in tempo reale delle riunioni e l'assistenza personalizzata tramite Google Gemini. La sicurezza dei dati viene gestita attraverso aree isolate dedicate alla privacy, mentre il supporto a lungo termine prevede cinque anni di aggiornamenti costanti. La disponibilità sul mercato italiano è prevista a partire dal 2 aprile 2026, con diverse configurazioni di memoria e colorazioni che spaziano dai toni classici a varianti cromatiche più espressive.