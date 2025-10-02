circle x black
Xbox Game Pass aumenta i prezzi e introduce tre nuovi piani

Cataloghi ampliati, più titoli al day one e cloud gaming in 1440p: Microsoft ripensa il suo servizio in abbonamento, ma gli utenti dovranno fare i conti con tariffe più alte per l'offerta Ultimate

Xbox Game Pass aumenta i prezzi e introduce tre nuovi piani
02 ottobre 2025 | 14.08
Redazione Adnkronos
Xbox ha annunciato una profonda revisione della propria offerta Game Pass, introducendo tre nuovi piani di abbonamento — Essential, Premium e Ultimate — accompagnati da un aumento generalizzato dei prezzi. L’obiettivo, secondo la società, è offrire “maggiore flessibilità, scelta e valore per ogni tipo di giocatore”, ma le nuove tariffe segnano un cambio significativo rispetto al passato.

Il piano Ultimate è quello che subisce l’incremento più evidente: passa infatti a 26,99 euro al mese, con una serie di novità pensate per giustificare l’aumento. Tra queste, spiccano un numero ancora maggiore di titoli disponibili al day one, l’inclusione per la prima volta di Fortnite Crew e Ubisoft+ Classics, oltre a uno streaming cloud potenziato che raggiunge ora la risoluzione di 1440p. Contestualmente, Xbox Cloud Gaming esce ufficialmente dalla fase “Beta”, promettendo sessioni più fluide e tempi di attesa ridotti per gli utenti Ultimate, che avranno accesso esclusivo alla massima qualità di streaming.

Il piano Premium, che sostituirà l’attuale Standard, manterrà il prezzo di 12,99 euro al mese. Gli abbonati troveranno una libreria di oltre 200 giochi, inclusi i nuovi titoli pubblicati da Xbox entro un anno dal lancio, e potranno usufruire di vantaggi in-game e della versione aggiornata del programma Rewards with Xbox. Infine, il piano Essential prenderà il posto di Core, sempre a 8,99 euro mensili, e offrirà una selezione curata di oltre 50 titoli, l’accesso al multiplayer online e al cloud gaming per chi vuole iniziare a giocare senza investimenti più alti.

Tutti i piani comprendono anche librerie di giochi ampliate per console e PC, vantaggi dedicati (compresi i contenuti dei titoli Riot Games) e una nuova esperienza Rewards. Gli attuali abbonati Standard e Core verranno migrati automaticamente ai nuovi piani Premium ed Essential, mantenendo il prezzo in vigore. L’aumento del costo per Ultimate rappresenta però un segnale chiaro: Xbox punta a trasformare Game Pass nel servizio più completo sul mercato, ma a un prezzo che si avvicina sempre più a quello delle piattaforme di streaming premium. Resta da capire come reagirà la community di giocatori a questo nuovo equilibrio tra valore aggiunto e spesa mensile.

