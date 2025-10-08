circle x black
Cerca nel sito
 

Xbox Game Pass, in Italia i prezzi non aumentano per tutti

sponsor

Microsoft rivede la politica dei prezzi dei suoi servizi gaming, già ampiamente criticata dagli utenti, ma non ovunque nel mondo e non a causa di una vera e propria marcia indietro

Xbox Game Pass, in Italia i prezzi non aumentano per tutti
08 ottobre 2025 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pochi giorni fa Microsoft ha annunciato la riorganizzazione dei suoi abbonamenti al servizio Game Pass per Xbox, dividendoli in tre tier e aumentando il prezzo di Game Pass Ultimate di un sostanzioso 50 per cento. Oggi, però, la società di Redmond ha fatto sapere che per alcuni paesi, Italia compresa, questi aumenti non saranno destinati a tutti. In una mail inviata a utenti selezionati in Italia, Germania, Irlanda, Polonia, Sud Corea e India, Microsoft ha comunicato che "al momento, gli aumenti riguarderanno solo i nuovi acquisti e non influenzeranno l’abbonamento attuale, purché tu abbia una sottoscrizione a rinnovo automatico. Se decidi di annullare il tuo piano e riattivarlo in seguito, ti verrà applicata la nuova tariffa vigente”.

In altre parole, coloro che sono già abbonati a Xbox Game Pass Ultimate nei paesi menzionati continueranno a pagare la solita cifra di prima, 17,99 euro anziche 26,99, fino a comunicazione diversa da parte di Microsoft. In tutte le altre nazioni, i nuovi prezzi entreranno invece in vigore dal prossimo rinnovo automatico. la scelta è probabilmente legata alle regolamentazioni sui cambiamenti di prezzo dei servizi ad abbonamento, che in Italia come nelle altre aree geografiche elencate devono avvenire con almeno 60 giorni di anticipo. L'azienda, tuttavia, non ha reso noto quando tutti passeranno alle nuove tariffe, impegnandosi a comunicarlo tempestivamente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Xbox Game Pass Ultimate aumento prezzi Italia videogiochi
Vedi anche
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza