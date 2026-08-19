Xbox Game Pass, le novità di fine agosto

Microsoft aggiorna il catalogo di Xbox Game Pass con una serie di nuove uscite distribuite tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, confermando il ritmo di aggiunte quasi quotidiane che caratterizza il servizio in abbonamento. Tra i titoli già disponibili figura Egging On, platform incentrato su un uovo fragile che deve attraversare un negozio, una fabbrica e altri ambienti ostili per raggiungere la libertà, accessibile su cloud, Xbox Series X|S, dispositivi portatili e PC.

Il 19 agosto debutta Vapor World: Over the Mind, souls-like narrativo in accesso anticipato che racconta la discesa di un ragazzo in una mente frammentata alla ricerca di ricordi perduti. Nello stesso giorno arrivano anche BlazBlue Entropy Effect X, roguelite ambientato nell'universo BlazBlue con combattimenti stilizzati in 2D, e Relooted, gioco ad ambientazione futurista in cui i giocatori devono recuperare reperti artistici africani sottratti ai musei, organizzando squadre e vie di fuga.

Il 20 agosto sarà la volta di Starsand Island, simulatore di vita rilassato ambientato su un'isola tropicale popolata da capibara, gatti e cani, dove si alternano pesca, esplorazione e momenti di quiete. Il 25 agosto il catalogo si espande ulteriormente con tre titoli: Aerial_Knight's DropShot, sparatutto di corsa ad alta velocità in prima persona; Blood Dungeon, platform di sopravvivenza a scorrimento realizzato dagli autori di Nidhogg, ambientato in dungeon insidiosi da attraversare per raccogliere potenziamenti; e Once Human, gioco di sopravvivenza multigiocatore che include contenuti esclusivi per gli abbonati, tra cui un avatar dedicato e ricompense.

Il 27 agosto sarà pubblicato Resonance: A Plague Tale Legacy, che segue il personaggio di Sophia nel suo viaggio verso l'Isola del Minotauro, tra enigmi, fughe e uno scontro finale con la creatura leggendaria. Chiude il mese, il 31 agosto, Young Suns, simulatore narrativo cooperativo ambientato dopo una rivoluzione su Giove, che raggiunge la versione 1.0 con la possibilità di esplorare pianetoidi e stazioni abbandonate insieme con altri giocatori. Il primo settembre debutta infine Shelldiver, gioco a incrementi in cui si veste il ruolo di una tartaruga pescatrice di meduse.

Tra le aggiunte recenti si segnala anche Wolfenstein 3D, ora disponibile su Xbox Series X|S e in cloud gaming, mentre sul fronte dei contenuti in-game arriva un pacchetto dedicato a World of Tanks Modern Armor, pensato per gli abbonati e comprensivo di un comandante esclusivo e potenziamenti di esperienza. Non mancano, come di consueto, le uscite dal catalogo: il 31 agosto lasceranno Game Pass Another Crab's Treasure, I Am Your Beast, Neon Abyss, One Lonely Outpost e The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Edition, mentre il 6 settembre sarà la volta di NBA 2K26.