Temptation Island 2023, prima puntata: coppie già in crisi. Manu, Isabella e il falò anticipato - Video

Prima puntata infuocata per Temptation Island 2023. È passato solo un giorno nel villaggio e qualche coppia sembra già in crisi: fidanzati e fidanzate hanno iniziato subito ad 'attaccarsi'. Manu si presenterà al falò di confronto anticipato richiesto da Isabella? Giuseppe ha subito puntato una delle tentatrici, Gabriela è stata convocata due volte nel pinnettu per osservare il comportamento del fidanzato. Doccia fredda per Mirko durante il primo pinnettu: Perla dopo essersi lamentata di lui, definendolo noioso, si è fatta fare un massaggio ai piedi da un tentatore. Prima basito e poi vistosamente nervoso, Mirko ("Dice che sono apatico, ma mi ha spento lei"), ha scagliato una bottiglia per terra.

Per alcuni il momento dei saluti non è stato così semplice… Daniele ha preso per mano una delle tentatrici e ha salutato la fidanzata "Ciao amo'". Vittoria ci è rimasta male: "Perché stai facendo lo stron... Quella era tutta contenta" ha aggiunto riferendosi alla tentatrice. "Non pensavo ci potessimo salutare" ha detto lui. "Non iniziare a dirmi stronz... perché mi fai rosicare".

Al timone della trasmissione in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 come sempre Filippo Bisciglia che conduce i fidanzati e le fidanzate in questo viaggio nei sentimenti.