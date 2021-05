Terremoto Cina, 3 morti e migliaia di sfollati

E' di tre morti e 27 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.4 che ieri ha colpito la regione dello Yunnan, nel sudovest della Cina. Lo riferiscono i media ufficiali del gigante asiatico dopo la scossa che ieri sera è stata registrata nella contea di Yangbi Yi, vicino alla città di Dali, a una profondità di 10 chilometri, secondo i dati del China Earthquake Networks Center.

Forti scosse sono state avvertite a Dali, così come nel capoluogo Kunming, e nella vicina provincia del Sichuan, come ha riportato l'agenzia ufficiale Xinhua che parla di conseguenze per oltre 72.300 abitanti e circa 21.000 case. Qualche ora dopo, una scossa di magnitudo 7.4 ha colpito la provincia nordoccidentale di Qinghai. Sono stati segnalati danni alle strade e almeno due ponti sarebbero crollati, ma in questa provincia non ci sono notizie di vittime.