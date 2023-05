Tilray annuncia l'espansione del mercato europeo in Italia

Tilray Medical sostiene ONCOWELLNESS, la principale conferenza italiana dedicata alla ricerca sul cancro e alla cura del paziente

MILANO, Italia, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (“Tilray” o “la Società”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), leader mondiale nella ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione della cannabis, ha annunciato in data odierna che la sua divisione dedicata alla cannabis medica, Tilray Medical e FL Group, la filiale della Società in Italia, hanno ricevuto l'autorizzazione dal Ministero della Salute italiano a distribuire tre nuovi composti a base di cannabis medica. Tali composti di cannabis medica saranno distribuiti da FL Group alle farmacie di tutta Italia, ampliando ulteriormente il portafoglio di offerte di cannabis di grado farmaceutico. Tilray ha inoltre annunciato una nuova partnership strategica con Pharmaidea, una società del Gruppo Petrone, per commercializzare ed educare oltre 12.000 farmacie in Italia sui benefici della cannabis terapeutica e sulla cura dei pazienti con questa sostanza.

Tilray Medical dispone di un'ampia rete di distribuzione farmaceutica nazionale in Italia, dove la cannabis medica è rimborsata dal sistema sanitario ai pazienti idonei. Le nuove autorizzazioni di Tilray per la cannabis terapeutica includono tre estratti di cannabis che, attraverso la composizione farmaceutica da parte dei farmacisti, vengono messi a disposizione dei pazienti. I medici possono ora prescrivere estratti di cannabis medica forniti da Tilray a diverse concentrazioni in tutto il Paese.

Denise Faltischek, Chief Strategy Officer e Head of International presso Tilray Brands, Inc., ha dichiarato, “Siamo lieti di ampliare la nostra offerta di cannabis medica all'Italia e di supportare le farmacie nell'educazione alla cannabis terapeutica attraverso la nostra nuova partnership con Pharmaidea. Siamo estremamente onorati della fiducia che pazienti, operatori sanitari e governi hanno riposto in noi e nei nostri prodotti a base di cannabis terapeutica e prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità. Il team medico di Tilray Medical continua a dedicarsi alla difesa e all'educazione dei pazienti nei nostri mercati internazionali, fornendo al contempo, in modo costante, cannabis terapeutica di qualità per finalità commerciali, per uso compassionevole e di ricerca”.

Tilray Medical è inoltre orgogliosa di collaborare con la comunità di ricerca oncologica e di cura del paziente in Italia, sostenendo la principale conferenza sul cancro e sulla cura del paziente. La conferenza ONCOWELLNESS è accreditata dal Ministero della Salute italiano e diretta dal Dottor Vittorio A. Guardamagna, Coordinatore Nazionale e Direttore SC Terapia del Dolore e Cure Palliative presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. La conferenza prevede la partecipazione dei più importanti medici italiani nel campo dell'Ortopedia, Geriatria, Anestesia, Terapia intensiva, Fisiatria, Oncologia, Cure palliative, Medicina interna, Chirurgia e Ricerca.

I partecipanti alla conferenza condivideranno esperienze tratte dalla pratica quotidiana, discuteranno strategie terapeutiche integrate e multidisciplinari e approfondiranno le linee guida per i risultati degli studi clinici e l'introduzione di preparati terapeutici a base di cannabis medica. La conferenza ONCOWELLNESS si terrà a Milano il 27 maggio 2023, a Firenze presso l'Ospedale Careggi il 9 settembre 2023 e a Bari presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari il 18 novembre 2023.

Tilray Medical è uno dei principali fornitori di cannabis terapeutica certificata EU-GMP al mondo. Oggi Tilray Medical offre un portafoglio completo di prodotti a base di cannabis medica in oltre 20 Paesi, a cui i pazienti possono accedere consultando il proprio medico curante.

Informazioni su Tilray MedicalTilray Medical si dedica a trasformare le vite e a promuovere la dignità dei pazienti in stato di necessità attraverso l'accesso sicuro e affidabile a un portafoglio globale di marchi di cannabis terapeutica, tra cui Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios e Navcora. Tilray Medical è cresciuta dall'essere una delle prime aziende a diventare un produttore autorizzato di cannabis terapeutica in Canada alla costruzione dei primi impianti di produzione di cannabis certificati GMP in Europa, inizialmente in Portogallo e poi in Germania. Oggi Tilray Medical è uno dei maggiori fornitori di marchi di cannabis terapeutica a pazienti, medici, ospedali, farmacie, ricercatori e governi, in oltre 20 Paesi e nei cinque continenti.

Informazioni su Tilray BrandsTilray Brands, Inc. (“Tilray”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della cannabis e dei beni di consumo confezionati, con sedi operative in Canada, Stati Uniti, Europa, Australia e America Latina, che sta cambiando in meglio la vita delle persone - una persona alla volta - ispirando e mettendo in grado una comunità mondiale di vivere al meglio la propria vita, arricchita da momenti di connessione e benessere. La mission di Tilray è quella di essere l'azienda di prodotti di consumo a base di cannabis più responsabile, affidabile e leader di mercato al mondo, con un portafoglio di marchi innovativi, di alta qualità e molto amati che rispondono alle esigenze dei consumatori, dei clienti e dei pazienti che serviamo. Pioniere nella ricerca, nella coltivazione e nella distribuzione della cannabis, la piattaforma di produzione senza precedenti di Tilray supporta oltre 20 marchi in più di 20 Paesi, tra cui offerte complete di cannabis, alimenti a base di canapa e bevande artigianali.

