Tiziano Onesti: "Nuova sede per Bambino Gesù sarà priorità"

"Stiamo riprendendo le interlocuzioni sul progetto del nuovo ospedale Bambino Gesù con il Governo, la Regione, la Santa Sede e tutti i soggetti interessati, e noi internamente stiamo studiando tutte le varie opzioni che si possono presentare per un investimento del genere, intorno ai 400 milioni di euro. Avvertiamo l'esigenza di avere una sede più grande: qui al Gianicolo gli spazi sono quelli che sono e tutti fanno davvero i miracoli. Noi vogliamo fare l'ospedale il più presto possibile. In genere il timing per fare un ospedale è un orizzonte temporale di medio-lungo termine, quindi 7-8 anni, ma noi potremmo essere più veloci compatibilmente con il fatto che tutti i soggetti interessati si siedano intorno al tavolo e trovino la quadra sul profilo economico e di sostenibilità". Così all'Adnkronos Salute Tiziano Onesti, nuovo presidente del Bambino Gesù di Roma, a margine del passaggio di consegne con Mariella Enoc, oggi all'ospedale pediatrico del Vaticano.

Il progetto prevede il passaggio del Bambino Gesù all'interno degli spazi dell'ospedale Forlanini, da anni chiuso. Sui tempi Onesti non si è sbilanciato. Il nuovo ospedale potrebbe essere pronto per il Giubileo del 2025? "Dobbiamo essere realisti - ha risposto - Siamo nel 2023. Due anni per un ospedale… Anche per ristrutturare una casa ci vogliono più di due anni. Serve senso pratico". E sulla prima pietra per il 2025? "Si, magari anche qualcosa di più, se ci riusciamo".

"Ho accettato con grande senso di umiltà e disponibilità, come ha fatto Mariella Enoc. Seguirò la sua guida e il suo esempio - ha assicurato Onesti - C'è qui un senso di comunità che non avevo captato e si vede in tante cose. La considerazione delle altre persone testimonia la vicinanza agli altri. Medici, infermieri, operatori, ricercatori lavorano insieme accanto alle famiglie. Sapere che il Bambino Gesù ha sempre le porte aperte per le cure ai bambini che vengono da Paesi meno fortunati è un valore in più, una eccellenza. Farò il giro delle varie sedi dell'ospedale".