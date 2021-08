Tokyo 2020, Simone Biles torna e vince bronzo alla trave

Simone Biles è medaglia di bronzo nella specialità della trave ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La ginnastata statunitense, grazie a un esercizio quasi perfetto, ha chiuso con 14.000 punti dietro due cinesi Chenchen Guan oro con 14.633 punti e Xijing Tang argento con 14.233.

Un bronzo che rappresenta una sorta di riscatto. Quella della trave è stata infatti per Simine Biles l'unica finale disputata in questa Olimpiadi, dopo il ritiro dalla gara a squadre e dalle altre gare individuali per i "twisties" ovvero gli attimi di blackout mentali che rendono pericolosi gli esercizi in aria dei ginnasti.