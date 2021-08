Tokyo 2020, Usa chiude in vetta al medagliere. Italia decima

Per gli azzurri 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Sul podio in 19 discipline diverse

Gli Stati Uniti chiudono in vetta al medagliere di Tokyo 2020 davanti alla Cina e Giappone, con l'Italia che ha chiuso al decimo posto con 40 medaglie (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) salendo sul podio in 19 discipline diverse. Con l'oro della Serbia nella pallanuoto maschile si sono chiuse ufficialmente le competizioni ai Giochi. Gli Stati Uniti hanno conquistato un totale di 113 medaglie (39 ori, 41 argenti e 33 bronzi), davanti alla Cina con 88 medaglie (38, 32 e 18). Terzo posto per i padroni di casa del Giappone con 58 medaglie (27, 14, 17).

Questo il medagliere finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020: 1. USA: 39 ori, 41 argenti, 33 bronzi, 113 totali; 2. Cina: 38, 32, 18, 88; 3. Giappone: 27, 14, 17, 58; 4. Gran Bretagna: 22, 21, 22, 65; 5. ROC (Russia): 20, 27, 23, 70; 6. Australia: 17, 7, 22, 46; 7. Olanda: 10, 12, 14, 36; 8. Germania: 10, 11, 16, 37; 9. Francia: 10, 12, 11 , 32; 10. Italia: 10, 10, 20, 40.