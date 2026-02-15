circle x black
Cerca nel sito
 

bastoni

La simulazione di Bastoni e la sua esultanza
L'attacco

Rocchi: "Errore dell'arbitro La Penna su Kalulu, ma c'è chi vuole fregarci"

Il designatore arbitrale dopo la clamorosa simulazione di Bastoni in Inter-Juve

La simulazione e l'esultanza di Bastoni - X
CAOS A SAN SIRO

Il rosso a Kalulu, la furia di Spalletti e la difesa di Chivu. Bastoni può essere squalificato?

L'espulsione del difensore francese è stata provocata dalla simulazione del giocatore dell'Inter

Bastoni nella bufera, l'esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social
IL CASO

Bastoni nella bufera, l'esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social

Polemiche e accuse di simulazione dopo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro. Il video diventa virale e sui social esplode la bufera tra critiche, commenti e insulti



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza