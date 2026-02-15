L'attacco
Rocchi: "Errore dell'arbitro La Penna su Kalulu, ma c'è chi vuole fregarci"
Il designatore arbitrale dopo la clamorosa simulazione di Bastoni in Inter-Juve
- "Bastoni medaglia d'oro di volo", l'espulsione di Kalulu 'vista' dai giornali esteri
- Il rosso a Kalulu, la furia di Spalletti e la difesa di Chivu. Bastoni può essere squalificato?
- Kalulu espulso in Inter-Juve, Chivu difende arbitro: "Tocco c'è, mani bisogna tenerle in tasca"
- "Arbitro è il miglior giocatore dell'Inter", l'espulsione di Kalulu fa il giro del mondo
- Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna - Video