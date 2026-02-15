Polemiche e accuse di simulazione dopo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro. Il video diventa virale e sui social esplode la bufera tra critiche, commenti e insulti

Alessandro Bastoni è finito al centro di una bufera online dopo Inter-Juve. Nel big match di San Siro, valido per la 25esima giornata di Serie A, il difensore juventino Pierre Kalulu è stato espulso dopo un contrasto con Bastoni, già ammonito. L’arbitro ha dato il secondo giallo al francese, ma i replay mostrano che non c’è stato nessun contatto e che Bastoni è caduto a terra accentuando l'intervento dell'ex Milan.

Con le regole attuali, il VAR non può intervenire sui doppi gialli, quindi la decisione è rimasta confermata nonostante le proteste e le immagini piuttosto chiare. A scatenare ulteriori critiche è stato il modo in cui Bastoni ha reagito all’espulsione di Kalulu — esultando alle spalle dell’avversario — e la diffusione del video dell’episodio sui social. Molti tifosi, soprattutto juventini, hanno parlato di “simulazione” e di comportamento antisportivo, sommergendo il profilo del difensore nerazzurro di insulti e commenti duri.

Il dettaglio che ha fatto esplodere tutto? Proprio l'esultanza plateale del difensore nerazzurro proprio alle spalle di Kalulu a terra: gesto letto da tanti come provocatorio e antisportivo. L'immagine ha fatto il giro del web in minuti.

Risultato: Instagram invaso da insulti pesanti ("simulatore", "schifoso", minacce vere e proprie). I commenti sotto i post sono stati poi limitati dai social media manager dell'Inter per arginare l'odio. Su X stessa musica: post al vetriolo da tifosi Juve e non solo, richieste di esclusione dalla Nazionale e commenti che hanno additato Bastoni come un "antisportivo cronico" o "il male del calcio".

Tra gli utenti c'è infatti chi scrive: "Spero che Gattuso non lo convochi in nazionale" e "spero che non vada ai mondiali in un modo o nell'altro altro". E c'è anche chi ricorda che "il fair play nel calcio è un codice di comportamento basato su lealtà, rispetto reciproco e correttezza, che va oltre il semplice rispetto delle regole. Comprende il rispetto per avversari, arbitri e compagni, la dignità nella sconfitta e il rifiuto di violenza e doping".