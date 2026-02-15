circle x black
Cerca nel sito
 

Bastoni nella bufera, l'esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social

Polemiche e accuse di simulazione dopo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro. Il video diventa virale e sui social esplode la bufera tra critiche, commenti e insulti

Bastoni nella bufera, l'esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social
15 febbraio 2026 | 08.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alessandro Bastoni è finito al centro di una bufera online dopo Inter-Juve. Nel big match di San Siro, valido per la 25esima giornata di Serie A, il difensore juventino Pierre Kalulu è stato espulso dopo un contrasto con Bastoni, già ammonito. L’arbitro ha dato il secondo giallo al francese, ma i replay mostrano che non c’è stato nessun contatto e che Bastoni è caduto a terra accentuando l'intervento dell'ex Milan.

Con le regole attuali, il VAR non può intervenire sui doppi gialli, quindi la decisione è rimasta confermata nonostante le proteste e le immagini piuttosto chiare. A scatenare ulteriori critiche è stato il modo in cui Bastoni ha reagito all’espulsione di Kalulu — esultando alle spalle dell’avversario — e la diffusione del video dell’episodio sui social. Molti tifosi, soprattutto juventini, hanno parlato di “simulazione” e di comportamento antisportivo, sommergendo il profilo del difensore nerazzurro di insulti e commenti duri.

Il dettaglio che ha fatto esplodere tutto? Proprio l'esultanza plateale del difensore nerazzurro proprio alle spalle di Kalulu a terra: gesto letto da tanti come provocatorio e antisportivo. L'immagine ha fatto il giro del web in minuti.

Risultato: Instagram invaso da insulti pesanti ("simulatore", "schifoso", minacce vere e proprie). I commenti sotto i post sono stati poi limitati dai social media manager dell'Inter per arginare l'odio. Su X stessa musica: post al vetriolo da tifosi Juve e non solo, richieste di esclusione dalla Nazionale e commenti che hanno additato Bastoni come un "antisportivo cronico" o "il male del calcio".

Tra gli utenti c'è infatti chi scrive: "Spero che Gattuso non lo convochi in nazionale" e "spero che non vada ai mondiali in un modo o nell'altro altro". E c'è anche chi ricorda che "il fair play nel calcio è un codice di comportamento basato su lealtà, rispetto reciproco e correttezza, che va oltre il semplice rispetto delle regole. Comprende il rispetto per avversari, arbitri e compagni, la dignità nella sconfitta e il rifiuto di violenza e doping".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alessandro Bastoni Bastoni Inter Inter Juventus polemiche espulsione Kalulu Bastoni simulazione Inter Juve cosa è successo tra Bastoni e Kalulu
Vedi anche
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza