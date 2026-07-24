caso fakir

L'indagine
Fakir, conclusa l'autopsia. Il legale della famiglia: "Ipotesi asfissia da compressione". L'avvocato degli agenti: "Nessun segno di violenza"
Il consulente nominato dai volontari della Croce Rossa: "Caso molto complesso"
Il consulente nominato dai volontari della Croce Rossa: "Caso molto complesso"
L'esame al Sant'Orsola, quattro i consulenti nominati dalla procura. L'esito per capire le cause del decesso. Ieri la tac ossea sul corpo
Il video mostra tutte le fasi dell'intervento dei poliziotti per fermare l'uomo