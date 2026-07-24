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caso fakir

Manifestazione per Fakir a Bologna - Ipa
Il caso

Fakir, autopsia sul corpo del 42enne morto durante l'intervento della polizia

L'esame al Sant'Orsola, quattro i consulenti nominati dalla procura. L'esito per capire le cause del decesso. Ieri la tac ossea sul corpo

Le immagini delle body cam dei poliziotti - Tg1
LE IMMAGINI

Caso Fakir, al Tg1 immagini body cam poliziotti. Legale agenti: "Contatto con altre persone" - Video

Il video mostra tutte le fasi dell'intervento dei poliziotti per fermare l'uomo



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