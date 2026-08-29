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di battista

Alessandro Di Battista - Ipa
Ore di apprensione

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: "Forte mal di testa poi malore, ex deputato M5S in gravi condizioni". Sarà trasferito a L'Avana

L'ex pentastellato, sull'isola per un reportage per Il Fatto, si trova ora in un ospedale di Santa Clara, dove è arrivata anche l'ambasciatrice italiana nell'isola Simona De Martino. A breve verrà portato in una struttura sanitaria della capitale con l'ambulanza. Gomez all'Adnkronos: "Situazione grav...



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