IL SOSTENO
Di Battista ricoverato a Cuba, le reazioni. Da Crosetto a Mannoia: "Forza Ale"
Si moltiplicano i messaggi di vicinanza e incoraggiamento per l'ex pentastellato che si trova ora in ospedale a Santa Clara
Si moltiplicano i messaggi di vicinanza e incoraggiamento per l'ex pentastellato che si trova ora in ospedale a Santa Clara
L'ex pentastellato, sull'isola per un reportage per Il Fatto, si trova ora in un ospedale di Santa Clara, dove è arrivata anche l'ambasciatrice italiana nell'isola Simona De Martino. A breve verrà portato in una struttura sanitaria della capitale con l'ambulanza. Gomez all'Adnkronos: "Situazione grav...