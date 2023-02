Torna con la 61esima edizione il Salone del Mobile

Sarà un Salone del Mobile “forte, integrativo e globale”, con un focus “chiaro” sul mobile e un layout totalmente rinnovato quello che andrà in scena dal 18 al 24 aprile prossimi negli spazi di Fiera Milano Rho. “Abbiamo pensato che fosse il momento di rilanciare sulla proposta espositiva ponendoci in attacco, ponendoci in ascolto delle esigenze degli espositori e dei visitatori - spiega la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro, parlando con i cronisti a margine della presentazione della kermesse - dando più valore al centro del Salone, cioè essere un momento di grandissimo trade, una piattaforma che accelera il business”.

Il Salone, giunto alla sua 61esima edizione, si riappropria della consueta posizione nel calendario ma immagina un format e un contenuto culturale multidisciplinare completamente nuovi per Euroluce, la biennale dedicata alle proposte di light design, e sceglie di progettare l’edizione 2023 su un unico livello espositivo. “Vogliamo rendere l’incontro tra espositori e buyer un momento organizzato, dando maggiore visibilità a tutte le aziende - rimarca Porro -. Siamo i primi a fare un’operazione di questo tipo, perlomeno per quanto riguardo le fiere dell’arredamento e del design. Ci siamo inoltre resi conto che il visitatore aveva bisogno di aree di riposo, di un posto dove ricaricare il telefono e un posto per fare un piccolo meeting con qualcuno incontrato al solone. Quindi nel ridisegnare layout di Euroluce abbiamo riflettuto come dare uno spazio a questa dimensione”.

Tre le novità di questa edizione, oltre all’unico livello espositivo, con gli espositori dei padiglioni superiori (8-12, 16-20) ricollocati in quelli inferiori per semplificare, migliorare e valorizzare la fruizione e l’esperienza di visita ci sarà il nuovo layout di Euroluce, che, da stand-centrico, riporterà l’uomo e la fruizione della Manifestazione al centro, grazie a un percorso ad anello, smart, iper-fruibile e meglio connesso e infine la componente culturale, integrata negli spazi della biennale della luce attraverso contenuti interdisciplinari ed esperienziali, che spazieranno dall’architettura all’arte con mostre, talk, workshop, installazioni site-specific.

Le manifestazioni del 2023 raduneranno, complessivamente, 1.962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design. Il Salone includerà il Salone Internazionale del mobile, il Salone internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project, Euroluce, il SaloneSatellite. Come annunciato da Porro, quella di aprile sarà l’edizione della biennale della luce (Euroluce, padiglioni 9-11 e 13-15), giunta al suo 31esimo appuntamento, che si rinnoverà nel layout espositivo, ripensato dallo studio Lombardini22 per garantire un miglior collegamento fra i quattro padiglioni, semplificare il percorso di visita − che diventa ad anello irregolare e prende ispirazione dai percorsi stradali dei tradizionali borghi italiani − e, contemporaneamente, aumentare la visibilità degli espositori, assicurando a ognuno uno spazio adeguato.

"La pandemia ha cambiato in modo radicale il nostro modo di vivere i grandi eventi e questo grande cambiamento non poteva rimanere inascoltato -rimarca Porro -. Siamo un grandissimo evento, siamo in presenza e questa è la sua forza, è globale”.

Oltre 550 saranno i protagonisti del 24esimo SaloneSatellite, che troverà una sua nuova ma naturale collocazione all’interno dei padiglioni di Euroluce. Inoltre, la responsabilità ambientale, economica e sociale sarà prioritaria anche nell’edizione 2023 del Salone del Mobile, che ha intrapreso il percorso che lo porterà, a conclusione della manifestazione, a conseguire la certificazione Iso 20121 per la gestione sostenibile dell’evento. In quest’ottica, il Salone si preoccupa dell’impatto che può avere costruire spazi temporanei. Così, per Euroluce, ha immaginato con Formafantasma e Lombardini22, strutture modulari perché questo progetto allestitivo possa avere una continuità, se non all’interno della fiera, in altri luoghi, come già accaduto per Design with Nature di Mario Cucinella. Una delle chiavi di lettura della prossima edizione sarà inoltre la perfetta combinazione tra digitale e reale: una nuova stagione di podcast racconterà i protagonisti del Salone e le novità di prodotto; la App ufficiale del Salone del Mobile.Milano sarà aggiornata con nuove funzioni e servizi, tra cui realtà aumentata e wayfinding. Sarà nuovamente possibile acquistare i biglietti, accedere al dettaglio dei prodotti esposti e scansionare i relativi Qr Code per conoscerne tutte le caratteristiche tecniche. Tra i risultati da segnalare, circa 80 milioni di account raggiunti sul fronte social network, mentre la piattaforma digitale ha registrato 14 milioni di views nell’arco dell’ultimo anno. Gli hashtag ufficiali del Salone del Mobile.Milano 2023 saranno #salonedelmobile2023 ed #euroluce2023.

Si rinnova per l’ottavo anno il Progetto Accoglienza, frutto della collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Fiera e le principali scuole di design della città. Torna anche, per il terzo anno consecutivo, la collaborazione con la Fondazione Teatro alla Scala, grazie a un programma sinfonico nel quale sia il balletto avranno come suggestione e leitmotiv la luce. In particolare, il balletto sul brano Light di Philip Glass sarà una prima assoluta, una coreografica originale, progettata e creata ad hoc per il Salone e la sua biennale. Luce e Novecento americano saranno il tema della seconda parte con un programma eseguito dall’Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Carlo Boccadoro, fra i più noti compositori italiani contemporanei e con la partecipazione del soprano Lauren Michelle.

"Siamo felici che il Salone del Mobile.Milano torni alla sua collocazione tradizionale nel calendario degli appuntamenti della città con una formula nuova - afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Ciò che è successo in questi anni ha cambiato la nostra società e il Salone, che da sempre si fa interprete della contemporaneità e delle sfide del presente e del futuro attraverso l'ideazione di arredi e complementi d'arredo d'avanguardia, quest'anno non poteva che farsi portavoce della ricerca di una nuova normalità. La fluidità dei percorsi espositivi, le riflessioni, i momenti di dibattito e le occasioni di incontro attorno ai temi della sostenibilità e della responsabilità economiche e sociali delle realtà imprenditoriali che operano nel settore contribuiranno a rendere più coinvolgente l'esperienza della visita del Salone. Milano è pronta ad accogliere designer, progettisti, architetti e produttori, così come i visitatori e turisti amanti del design e delle innovative declinazioni che il Salone, dentro e fuori gli spazi della Fiera, saprà proporre loro”.