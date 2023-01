Trasferire specie per salvarle non è più tabù

Nel disperato tentativo di salvare i petrelli, una specie di uccelli marini endemica di Tern island, Hawaii, dall'innalzamento delle acque, l’organizzazione no profit “Pacific Rim Conservation” sta trasferendo degli esemplari sull’isola di Oahu, a centinaia di chilometri di distanza. Lo spostamento delle specie per salvaguardarle - un tempo considerato un tabù - si sta rapidamente affermando a causa dei cambiamenti climatici. Persiste tuttavia il timore che questa nuova pratica possa causare danni involontari, secondo lo stesso meccanismo per cui le specie invasive mettono a rischio le specie autoctone.