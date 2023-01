Bonus di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus, previsto dal decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti in Gazzetta ufficiale, è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.