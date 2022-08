Trasporti Lombardia, da autunno biglietti più cari anche per Trenord

Di circa il 3-4% dopo la decisione della Regione per adeguamenti all'inflazione

Anche Trenord, tra le più importanti realtà del trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia, aumenterà i biglietti a partire dal prossimo autunno di circa il 3-4%. Si tratta, come per Atm, l'azienda di trasporto milanese, di adeguamenti Istat che l'agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia recepirà secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia.

Stando a quanto apprende l'AdnKronos, i biglietti ordinari di Trenord dovrebbero aumentare di pochi centesimi mentre per gli abbonamenti mensili l'incremento dovrebbe essere di 1-2 centesimi in più al giorno.