Trofeo Città di Milano. Pioggia di medaglie

Dopo lo stop per l’emergenza pandemica, torna il torneo dedicato ai più giovani ‘Vo Sinh’, categoria dai 5 ai 12 anni, e che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti dalla Lombardia. La competizione, svolta presso la palestra della scuola media in Via Cesalpino a Milano e organizzata dalla ASD Vo Duong Gorla Milano nostra associata, è iniziata accogliendo le categorie dei più giovani, che hanno affrontato le gare di “combattimento con le palline”. I giovani atleti nati tra il 2017 e 2014 si sono affrontanti in 100 incontri suddivisi su 8 categorie tra età e sesso. Al torneo sono intervenuti anche due rappresentanti del Comune di Milano, nello specifico il Presidente del Municipio 2 di Milano, Simone Locatelli e il Presidente della Commissione Sport, sempre del Municipio 2, Filippo Preziati che hanno partecipato alle premiazioni di alcune categorie.

Nel pomeriggio, dopo una rapida pausa, si sono svolte le competizioni dei ragazzi tra il 2014 e 2010, che hanno dovuto affrontare il combattimento a “Punto&Stop”, un combattimento di Semi Contact con un limite di tecniche a disposizione che permette ai giovani atleti di approcciare gradualmente a questo genere di pratica sportiva. Il risultato delle competizioni è stato estremamente soddisfacente: Vo Duong Gorla Milano ha portato a casa ben 19 medaglie totali suddivise in 7 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo. Una giornata conclusa nel migliore dei modi per l’associazione Vo Duong Gorla Milano, che non solo festeggia il suo 25° anno ma anche un risultato eccellente.

CLASSIFICHE E RISULTATI

PALLINE MASCHILE 2017

1° classificato UMBERTO ANCONA (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

2° classificato EMANUELE CASTRO (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

PALLINE FEMMINILE 2017

1° classificata NINA PEDRELLI (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

2° classificata TEA VACCANI (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

3° classificata CECILIA PULICI (Club di Precotto via Rucellai – Palestra New Gymnika)

PALLINE MASCHILE 2016

1° classificato RICCARDO MARINO (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

2° classificato ISMAELE PICCARDO (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

3° classificato FRANCESCO LA GAMMA (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

PALLINE FEMMINILE 2016

1° classificata ANNA PANCHENKO (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

2° classificata ANGELICA MAIMONE BARONELLO (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera

PALLINE MASCHILE 2015

3° classificato ETTORE MEREGALLI

PALLINE FEMMINILE 2015

1° classificata VITTORIA PEDRELLI (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

2° classificata ELEONORA FANELLI (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

3° classificata AMELIA PARENTE (Club di Precotto via Rucellai – Palestra New Gymnika)

PALLINE MASCHILE 2014

3° classificato GIACOPO ORIHUELA

PALLINE FEMMINILE 2014

1° classificata VALENTINA QUINTE (Club di Precotto via Rucellai – Palestra New Gymnika)

2° classificata MIA SCOLARI (Club di Gorla via Asiago – Centro La Sfera)

PUNTO E STOP 2011/2010 – 41-45 KG

3° classificato MANUEL TOSCANO

PUNTO E STOP 2011/2010 – 48-52 KG

1° classificato STEFANO METTI

