Tronca (ass. cristiana italo-ucraina): "Da oggi stato di emergenza, gente agguerrita"

"Da questa mattina alle 8 vige in Ucraina lo stato di emergenza, tra coprifuoco e militari in strada che fanno un servizio di polizia, chiedono documenti, controllano l'intero territorio. Gente forte, gli ucraini, vanno a lavoro respirando quest'aria funesta, mandano i figli a scuola. E le donne, fortissime per indole, piangono solo quando nessuno le vede". Mario Tronca, presidente dell'associazione cristiana italo-ucraina, racconta all'Adnkronos un popolo che da oltre 20 anni è diventato parte integrante della sua vita, impegnato in prima persona - non a caso nominato cittadino onorario - ad assisterli nei ricongiungimenti, nei rifornimenti di beni di prima necessità, su pullman turistici che partono dalla Tiburtina, nelle pratiche burocratiche difficilmente sbrigabili in un Paese che si para con le sole sue forze, da cento anni almeno, da mire altrui, carestie, genocidi, senza farsi mancare la pandemia.

"Gli ucraini non stanno certo a guardare, sono anzi agguerriti e, da quello che ho saputo in via informale, il 15% si è già armato. Se la Russia invade l'Ucraina, per Putin e i suoi sarà un secondo Afghanistan, come è stato per gli Stati Uniti il Vietnam. Sono determinatissimi a non cedere, a mantenere la loro indipendenza. C'é, naturalmente, chi mi chiama, chi ha paura, chiede come venire in Italia, dove magari ha parenti. La maggior parte degli ucraini, però, reagisce. E lo fa una forza che mi infonde ottimismo, io che sono a lutto in questa drammatica situazione. Mi raccontava un uomo, che è stato spalatore a Chernobyl e lì si è preso una malattia che ancora non è guarita: 'abbiamo superato prima gli austriaci, poi i polacchi, poi sono arrivati i russi, poi l'holodomor, poi Chernobyl, poi il Covid. Stai tranquillo, mi ha detto, che i russi non ce la faranno".

(di Silvia Mancinelli)