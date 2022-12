Malgioglio: "A 'Mi casa es tu casa' dedica in musica a Aldo Grasso"

"Amo Iva Zanicchi ma non condivido il suo linguaggio, la rimprovero sempre, le barzellette sconce non sarebbero gradite nel mio programma"

"Ho immaginato una dedica in musica al critico e giornalista del 'Corriere della Sera' Aldo Grasso perchè la critica è importante anche se non sempre mi trova d'accordo, ma grazie al cielo esiste. Cosa c'entro io, per esempio, con Drusilla Foer? Lei è una donna di teatro e molto più intelligente di me e poi non sono malato di egocentrismo, come scrivono in molti. Comunque... è sempre grasso che cola". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Cristiano Malgioglio che domani ritorna su Rai 2 (ore 21.30) per condurre il programma 'Mi casa es tu casa', tra gli ospiti Mara Venier, la cantante Luz Casal, icona di Pedro Almodovar e un noto comico dal volto mascherato.

Felice del suo salotto televisivo dove Malgioglio ospita amici e star. "Un programma colorato, ludico, irriverente, dal tocco ironico, ma sempre a piccole dosi - ha spiegato ancora all'Adnkronos- Non voglio parlare di guerra, cronaca nera, suicidi, politica e non voglio nemmeno che i miei ospiti raccontino barzellette sconce. Conosco bene Iva Zanicchi - ha aggiunto- E' stata ospite del mio programma, insieme abbiamo vinto un Festival di Sanremo nel 1974 con il brano 'Ciao cara come stai?', siamo molto amici, ma la rimprovero sempre, non amo il suo linguaggio. Ma lei è così, non ha remore, anche nel privato. Iva rimane comunque il mio talismano, la mia donna portafortuna".

Nessun timore per gli ascolti, Malgioglio, che ad oggi non hanno premiato il suo programma? "Quello che conta - ha confessato - è la gente che ti ferma per strada, dai nipoti ai nonni, mi dicono che ho regalato loro momenti di allegria e felicità. In 'Mi casa es tu casa' c'è vita, divertimento, umanità, mi sento come un piccolo puffo amato da tutti. Il mio sogno? Irradiare luce ovunque. Lo aveva già annunciato, ai suoi sudditi, in uno dei suoi ultimi discorsi di Natale la regina Elisabetta, 'la luce trionferà sulle tenebre'. Mi piacerebbe che avvenisse con il mio programma".

Il noto cantautore ha poi concluso ringraziando il direttore di Rai 2 Stefano Coletta, per avergli 'offerto' la conduzione del programma. "Meraviglioso direttore - ha aggiunto Malgioglio - Uomo libero, dalla cultura straordinaria. Dopo Rai2 ritornerò su Rai1 con 'Tale e Quale Show', la sfida musicale condotta da Carlo Conti e poi pronto a commentare da Liverpool l'Eurovision accanto a Gabriele Corsi", ha annunciato.