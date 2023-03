Per l'acquisizione di Credit Suisse, Ubs sborserà 3 miliardi di franchi svizzeri, in azioni della stessa Ubs. Lo rende noto Ubs in un comunicato. "Gli azionisti di Credit Suisse - si legge nella nota - riceveranno 1 azione Ubs ogni 22,48 azioni Credit Suisse detenute, pari a 0,76 franchi/azione per un corrispettivo totale di 3 miliardi di franchi svizzeri".