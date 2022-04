Ucraina, a Zelensky il premio 'Coraggio Jfk' per la lotta per la democrazia

La John F. Kennedy Library Foundation premierà anche Liz Cheney, deputata repubblicana che ha votato per l'impeachment di Trump per l'assalto al Congresso

Andrà a Volodymyr Zelensky, il premio John F. Kennedy Profile in Courage Award, il riconoscimento che ogni anno viene conferito dalla Fondazione dedicata al presidente americano per sottolineare l'importanza della lotta per la democrazia.

La John F. Kennedy Library Foundation ha lodato Zelensky per aver guidato con "sincerità e chiarezza" il Paese contro la minaccia esistenziale costituita dall'invasione russa. La "leadership di Zelensky ha rafforzato la determinazione degli ucraini e della popolazione globale a proteggere e difendere il diritto umano all'auto determinazione", aggiungono.

Insieme al presidente ucraino, sarà premiata anche Liz Cheney, la deputata che è stata tra i pochissimi repubblicani che ha votato per l'impeachment di Donald Trump per l'assalto al Congresso, ed ora è vice presidente della commissione che indaga sui fatti del 6 gennaio 2021.